Shrek - Minions-Macher soll die beliebte Animationsreihe wiederbeleben

Vor zwei Jahren plante das Filmstudio Universal mit einer Wiederbelebung der erfolgreichen und beliebten Filmreihe Shrek über den grünen Oger und seiner kleinen Familie an - nicht zu vergessen mit dem vorlauten Esel und dem gestiefelten Kater. Damals sollten die Trolls-Regisseure Walt Dohrn und Mike Mitchell ein fünftes Animationsabenteur für DreamWorks drehen, doch daraus wurde nichts.

Minions-Macher entwickelt neue Shrek-Filme

Universal hat inzwischen eine andere sehr erfolgreiche Animationsschmiede mit dem Reboot der Shrek-Reihe beauftragt, zu dem auch das Spin-off Der gestiefelte Kater gehört. Dabei handelt es sich um Chris Meledandris mit seinem Studio Illumination, bekannt für die erfolgreiche Ice Age-Reihe und den Ich - Einfach unverbesserlich-Filmen mit den beliebten Minions für Universal.

Nun soll Produzent Chris Meledandris die Shrek-Filmreihe nicht etwa neu verfilmen, sondern vielmehr fortsetzen, wie bereits von Anfang an geplant. Wann wir nun einen fünften Shrek-Film und eine Fortsetzung zum gestiefelten Kater in den Kinos sehen dürfen, steht noch aus. Noch steht die Entwicklung ganz am Anfang. Ob die beiden Trolls-Regisseure weiterhin für den Shrek-Film vorgesehen sind, konnte nicht bestätigt werden.

Shrek - der grüne Oger im Kino und Spiel

Die beliebte Filmreihe nach einem Kinderbuch von William Steig umfasst derzeit die vier Animationsfilme Shrek - Der tollkühne Held (2001), Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück (2004), Shrek der Dritte (2007) und Für immer Shrek (2010) sowie das Spin-off Der gestiefelte Kater (2011).

Neben den Kinofilmen gibt es auch diverse Videospiele, wie etwa Shrek Super Slam. Mit der Wiederbelebung der Filmreihe spricht sicherlich auch nichts gegen weitere Spiele mit dem grünen Oger. Bestätigt ist das aber noch nicht.