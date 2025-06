1,4 Millionen Dollar Schaden: Diebe stehlen 3.000 Switch-2-Konsolen aus einem Truck – und das passiert nicht zum ersten Mal

Diebe haben in den USA Switch-2-Konsolen im Wert von 1,4 Millionen Dollar gestohlen (Abbildung ähnlich).

Rund 2.100 Kilometer sind es vom US-Hauptquartier von Nintendo in Redmond, Washington zu einem GameStop in Texas. Ein riesiger Truck lieferte dorthin am 8. Juni 2025 einen Container voller Switch-2-Konsolen. Nur kamen die nie am Zielort an. Irgendwo zwischen Washington State und Colorado brachen einer oder mehrere Diebe in den LKW ein und stahlen rund 3.000 Konsolen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1,4 Millionen Dollar, umgerechnet 1,2 Millionen Euro.

Der Fahrer des Trucks befand sich nach eigenen Angaben auf einer Vorab-Inspektion, parkte den LKW derweil auf einem größeren LKW-Parkplatz und bemerkte erst im Nachhinein, dass die Ladung aufgebrochen worden sei. Die Polizei von Arapahoe County veröffentlichte zwei Bilder der Situation:

Der rote LKW hatte die Switch-2-Paletten geladen. (Bildrechte: Arapahoe County Sheriff's Office)

Nach der Tat fehlten Paletten mit Switch-2-Konsolen. (Bildrechte: Arapahoe County Sheriff's Office)

Solche Diebstahl-Delikte passieren nicht zum ersten Mal. Schon zum Launch der PlayStation 5 vor fünf Jahren kam es zu diversen verbrecherischen Aktionen, im Rahmen derer Konsolen aus fahrenden (!) LKWs gestohlen wurden. Die Polizei nannte diese Strategie Rollover .

Die Diebe fahren dabei mit einem eigenen Fahrzeug dicht an den Truck heran, steigen auf ihr eigenes Dach, springen auf den LKW und brechen den Container auf, um die Waren zu entnehmen. Oft wird ein zweites Fahrzeug verwendet, um den Truck am Spurwechsel zu hindern; solche Delikte geschehen logischerweise größtenteils in der Nacht auf leeren Autobahnabschnitten.

2015 traf es dabei auch schon mal Nintendo, als eine ganze Wagenladung von Splatoon-Spielen samt Amiibos gestohlen wurde. Beim jetzigen Diebstahl der Switch 2 fandet die Polizei noch nach Hinweisen, allerdings ist das Verbrechen sehr schwer lokal einzugrenzen, weil der Fahrer erst im Nachhinein bemerkt hat, dass seine Wagenladung ausgeräumt wurde. Er wusste noch nicht mal, dass er die Switch 2 transportiert, bloß dass es sich um irgendeine Art von Spielzeug oder Unterhaltungsprodukt handelt.