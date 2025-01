Nintendo Switch 2: Offizielle Vorstellung der neuen Konsole wohl schon in wenigen Tagen

Haltet euch fest: Nintendo hat uns wohl diese Woche etwas zur Switch 2 mitzuteilen. (miglagoa, Andrei Armiagov - Adobe Stock)

Die Leaks zu Nintendos neuer Konsole häufen sich. Auf der CES wurde hinter verschlossenen Türen ein Dummy präsentiert, der der Plattform sehr ähnlich sein soll. Zudem soll sich der Handheld bereits im Umlauf befinden. Nun wird Nintendo diese Woche offenbar die Ankündigung machen.

Alle Nintendo-Fans sollten sich den 16. Januar 2025 dick im Kalender anstreichen. Die ursprüngliche Quelle geht auf den Podcast Nate the Hate zurück. Die Plattform The Verge bestätigt den Termin unter Berufung von internen Quellen. Demnach könnte die Ankündigung der Ankündigung am 15. Januar folgen. Die Enthüllung folgt dann einen Tag später, also am 16. Januar.

Das Gerücht scheint also durchaus glaubwürdig zu sein. Dennoch sind Gerüchte immer mit Vorsicht zu genießen.

Nintendo Switch 2: Wann folgt der Release?

Nintendo wird die Konsole ankündigen und sehr wahrscheinlich ein Release-Datum oder Zeitfenster nennen, wann wir unsere Hände an die Drücker legen dürfen. Der Reveal-Zeitpunkt passt zu den bisherigen Gerüchten um die Switch 2. Der Release könnte also tatsächlich frühestens im März 2025 erfolgen.

Nate the Hate geht jedoch davon aus, dass die Nintendo Switch 2 erst im Mai oder sogar Juni in die Läden kommt. Immerhin bekommen wir möglicherweise am Donnerstag einen kleinen Vorgeschmack auf die zweite Generation.

Erste Launch-Titel sollen feststehen

Eine Nintendo-Konsole ohne Mario-Spiele ist keine Nintendo-Konsole. So wird ein neues Mario Kart als Launch-Titel vermutet, wie die Kollegen von GamePro schreiben. Außerdem soll später im Jahr ein 3D-Mario folgen.

Zur Erinnerung: Mario Odyssey ist am 27. Oktober 2017 für die Nintendo Switch erschienen.

Die ganz große Spannung dürfte aber Metroid Prime 4: Beyond auf sich ziehen. Auf die Fortsetzung Prime-Reihe müssen eingefleischte Samsus-Fans seit einigen Jahren warten. Den letzten Appetithappen zum Spiel gab es auf der Nintendo Direct im Juli 2024.

Alle weiteren Informationen und Gerüchte rund um die neue Konsole haben wir euch im folgenden Artikel zusammengefasst:

