Nintendo kündigt brandneuen Game Boy an - aus LEGO

Lego und Nintendo schließen sich erneut zusammen, um eine Konsole aus Bausteinen zu basteln.

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Ist es endlich der Reveal der Switch 2? Nein, es ist … ein Game Boy! Ja, richtig gelesen, Nintendo veröffentlicht noch dieses Jahr eine neue Konsole, die nicht schon von etlichen Leaks betroffen ist.

Wie viel Game Boy aber im Game Boy steckt, ist noch fraglich: Die wichtigsten Komponenten dieses Handhelds sind nämlich LEGO-Bausteine.

Das ist über den LEGO Game Boy bekannt

Die Informationen sind bisher rar gesät. Die einzigen handfesten Fakten befinden sich in den 15 Sekunden des Ankündigungsvideos, das ihr gleich hier unten ansehen könnt:

Was wir also wissen: Der Release wird im Oktober dieses Jahres stattfinden.

Was wir dagegen nicht wissen: Wie der Game Boy aussieht, wie viel er kosten wird und ob er überhaupt wie ein echter Game Boy funktioniert.

Nicht die erste LEGO-Konsole

Nintendo hat bereits in der Vergangenheit mit dem Bauklotz-Unternehmen kollaboriert, um eine Oldschool-Konsole wieder mit Leben zu füllen. Das LEGO Nintendo Entertainment System kam im Jahr 2020 auf den Markt, samt Controller, Spielmodul und einem kleinen Fernseher.

Echte NES-Spiele liefen da aber natürlich nicht, verbaute Elektronik sucht man da vergeblich. Stattdessen war das erste Level von Super Mario Bros. manuell spielbar - seht selbst:

1:07 Nintendo NES, aber aus LEGO: So funktioniert die Retro-Konsole aus Bauklötzen

Es ist also recht wahrscheinlich, dass der LEGO Game Boy ebenfalls nur ein Gimmick bietet und nicht echte Spiele darauf laufen. Für das LEGO NES müsst ihr aktuell 270 Euro hinlegen, der Preis für den Game Boy wird also vermutlich darunter liegen. Immerhin wird die Handheld-Konsole nicht so viele Steine brauchen.

Wer den absoluten Nostalgie-Trip sucht, kann beruhigt sein: Es gibt mehrere Hersteller, die sich viel von alten Handhelds inspirieren lassen und eigene Konsolen veröffentlichen. Beispielsweise hat der RG 34XX von Anbernic offensichtliche Ähnlichkeiten zum Game Boy Advance.

Der LEGO Game Boy ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die einzige Konsole von Nintendo, die noch 2025 erscheint. Die Leaks häufen sich, der Mario-Konzern hält sich aber weiterhin bedeckt. Womit wir rechnen können und welche Infos vertrauenswürdig erscheinen, haben wir im obigen Artikel für euch zusammengefasst.