Switch 2: Über 100 Spiele laufen noch nicht fehlerfrei auf der Konsole, diese Titel sind betroffen

Selbst Olimar fällt es schwer, seine Pikmins reibungslos auf die Switch 2 zu hieven.

Nintendos kommende Konsole hat ein paar Kompatibilitäts-Probleme, wie der Mario-Konzern bereits selbst bestätigte. Einige Spiele, die auf der Switch ganz normal laufen, wollen noch nicht so richtig auf der Switch 2 funktionieren.

Die folgende Liste verrät euch, welche Titel ihr (zumindest vorerst) auf der Switch 2 vermeiden solltet.

Inhaltsverzeichnis:

Diese Spiele und Apps sind nicht mit der Switch 2 kompatibel

Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit

Niconico

Abema

Hulu

Crunchyroll

InkyPen

Diese Spiele und Apps haben nicht näher genannte Kompatibilitätsprobleme

Hier sind nicht nur kleine Indie-Spiele dabei, auch Titel wie Borderlands 3, Warframe oder gar Youtube machen laut Nintendo noch Probleme. Die bekanntesten Titel haben wir hier fett markiert.

3 out of 10: Season One

A Boy and His Blob: Retro Collection

A Long Way Down

A Time Traveller's Guide To Past Delicacies

Aeon Must Die!

Aeterna Noctis

Afterdream

Aidan In Danger

Amanda the Adventurer

Arcade Party

Asatsugutori

Astral Flux

Bacon Man: An Adventure

Bill & Ted's Excellent Retro Collection

Bloodshore

Boot Hill Heroes

Borderlands 3: Ultimate Edition

Buddy Collection if

Cats on Duty

Chickens Madness

Chronicles of 2 Heroes: Amaterasu's Wrath

Crono Cross: The Radical Dreamers Edition

Cross Channel For all people

Clock Tower Rewind

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Crypt of the NecroDancer

D.C.4

D.C. 3 P.S. Plus Story

Dark Nights with Poe and Munro

DC Universe Online

Dreamwalker

Dust: An Elysian Tail

Escape from Chernobyl

fig.

Flan

Forgotten Memories

Gang Beasts

Gelly Break Deluxe

GRID Autosport

Guilty Gear XX Accent Core Plus R

Happy Hotel

Highrise Heroes: Word Challenge

Hitman 3 - Cloud Version

House Builder

In My Shadow

Inferno 2

Instant Chef Party

Jurassic Park Classic Games Collection

KarmaZoo

Killing Time: Resurrected

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Laboratory Rat Escape Simulator Pro

Labyrinth of Galleria: The Moon Society

Library Of Ruina

Malignant Survivors

Manticore - Galaxy on Fire

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics

Meganoid

Megaton Rainfall

Mia and me – Magic Friends

Minigolf Adventure

Model Debut #nicola

Mortal Kombat 1

My Memory of Us

NASCAR Rivals

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

NieR:Automata The End of YoRHa Edition

Ninja Five-O

Nobody Saves the World

Oddworld: Stranger's Wrath

OK K.O.! Let’s Play Heroes

Otto

Overcooked!

Overdriven Reloaded: Special Edition

Overwatch 2

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Quell Memento

Quell Zen

Quick Race

Radiation City

Remothered: Tormented Fathers

Retro Classix 2in1 pack: Bad Dudes & Two Crude Dudes

RICO

RiffTrax: The Game

Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition

Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited

Secret Neighbor

Skies Above

South of the Circle

South Park: The Fractured but Whole - Standard Edition

STAR WARS: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands

Stumble Guys

Super Mega Baseball 4 Standard Edition

The Cube

The Final Station

The Mean Greens - Plastic Warfare

The Wild Case

They Bleed Pixels

This War of Mine: Complete Edition

Timespinner

Tomba! Special Edition

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Trenga Unlimited

Trove

Trover Saves The Universe

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3

TY the Tasmanian Tiger HD

Uncle Chop's Rocket Shop

Warface: Clutch

Warframe

What the Dub?!

Where the Bees Make Honey

Wild Seas

Wildfire

WRC 8 FIA World Rally Championship

WRC 9 The Official Game

YouTube

ZikSquare

Bei diesen Spielen ist das Kompatibilitätsproblem bekannt

Auch hier finden sich einige große Spiele, die noch ein paar Schwierigkeiten haben. Unter anderem Pikmin 3, Super Smash Bros. Ultimate und Fortnite.

Spiel Problem Abyss Memory Wenn der Titelbildschirm etwa 30 Sekunden lang angezeigt bleibt, tritt ein Fehler auf und die Software wird zum Schließen gezwungen. Beyond Enemy Lines – Remastered Edition In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Brave Neptunia: World! Universe! Pay Attention!! Ultimate RPG Declaration!! Nach dem Start des Spiels kann die Eröffnungsszene unterbrochen werden. Capcom Fighting Collection 2 In einigen Modi können bei Charakteren Texturartefakte auftreten. Car-Detailing-Simulator In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Dadish Auf einem Teil des Bildschirms werden Gitterlinien angezeigt. Dairoku: Agents of Sakuratani In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. DAIROKU: AYAKASHIMORI In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Everyday Today's Menu for Emiya Family In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Fantasy Manege In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Fortnite Es wird eine eigene Switch-2-Version erscheinen Gianna Sisters: Twisted Dreams – Ultimate Edition In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Go Vacation Einige Szenen können langsam sein Godlike Burger In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Guardian Tales Wenn man nach dem Starten des Spiels wiederholt auf die Tasten drückt, werden einige Teile des Eröffnungsfilms möglicherweise nicht abgespielt. Karaoke Joysound Wenn das Gerät in den Ruhemodus wechselt, während das Mikrofon an die Dockingstation angeschlossen ist, und dann die Switch 2 wieder genutzt wird, wird das Mikrofon in der App nicht mehr erkannt (es wird wieder erkannt, wenn man es wieder anschließt). Kero Blaster In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Limbo In seltenen Fällen kann die Durchführung bestimmter Vorgänge innerhalb einer Phase zum Absturz der Software führen. MotoGP 21 Einige Szenen können langsam sein MotoGP 22 Einige Szenen können langsam sein MotoGP 23 Einige Szenen können langsam sein Nintendo Switch Sport Bei Fußballspielen im Online-Multiplayer beträgt die Bildrate 30 FPS Norn9: Var Commons In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Software unmittelbar nach dem Start des Spiels abstürzt. Pikmin 3 Deluxe Bei manchen Szenen im Spiel, etwa zu Beginn und Ende eines Tages, flackert für einen Moment der gesamte Bildschirm. Psikyo Collection Vol.2 In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Redemption Reapers In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Retro Classix 2-in-1 Pack: Express Raider & Shootout Wenn man nach dem Starten des Spiels die A-Taste drückt, um den Eröffnungsbildschirm zu überspringen, kann die Software gelegentlich abstürzen. Retro Classix 2-in-1 Pack: Gate of Doom & Wizard Fire Wenn man nach dem Starten des Spiels die A-Taste drückt, um den Eröffnungsbildschirm zu überspringen, kann die Software gelegentlich abstürzen. Retro Classix 4in1 Pack: Sly Spy, Shootout, Wizard Fire & Super Real Darwin Wenn man nach dem Starten des Spiels die A-Taste drückt, um den Eröffnungsbildschirm zu überspringen, kann die Software gelegentlich abstürzen. S.N.I.P.E.R. Hunter Scope In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen Skateboard Drifting with Maxwell Cat: The Game Simulator Auch wenn man online ist, wird möglicherweise die Meldung „Verbindung fehlgeschlagen“ angezeigt. Sportitions’24 In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Street Fighter 30th Anniversary Collection International Wenn ein Nintendo Switch 2-Spieler online gegen einen Nintendo Switch-Spieler spielt, kommt es bei der Figur des Nintendo Switch-Spielers zu Texturverzerrungen. Super Fowlst 2 In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Super Smash Bros. Ultimate Wenn im Online-Spiel ein Switch 2-Spieler und ein Switch-Spieler zusammentreffen und einer von ihnen einen Mii-Kämpfer verwendet, kann das Spiel sofort beendet werden. Außerdem: Beim Erstellen oder Ändern eines Mii-Kämpfers und anschließenden Speichern wird das Miniaturbild des Mii-Kämpfers möglicherweise nicht korrekt generiert. Das erneute Speichern der Datei kann das Problem beheben. Tomb Raider I-III Remaster In einigen Szenen kann es zu Bildschirmverzerrungen kommen. Trials Rising Standard Edition Einige Szenen können langsam sein.

Ob wirklich alle Titel einen Patch erhalten oder ein paar Spiele für immer nicht so richtig auf der Switch 2 laufen werden, ist unklar. Bei ein paar Spielen gibt Nintendo aber an, dass bereits an einer Lösung gesucht wird. Wenig überraschend handelt es sich dabei um die hauseigenen Spiele, also Pikmin 3, Super Smash Bros. Ultimate, Karaoke Joysound und Nintendo Switch Sport. Aber auch für die Capcom Fighting Collection 2 wurde ein Patch angekündigt.