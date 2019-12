Der bekannte Cyberpunk-Visionär und Filmdesigner Syd Mead ist tot. Er verstarb am 30. Dezember 2019 mit 86 Jahren im US-amerikanischen Pasadena nach langer Krebserkrankung, wie Hollywood Reporter berichtet. Mead hatte erst im September 2019 nach 60-jähriger Designer-Laufbahn seinen Ruhestand bekanntgegeben.

Syd Mead arbeitete zu Lebzeiten an zahlreichen bekannten Science-Fiction-Marken und gab dem 1982er Kultfilm Blade Runner als »Visual Futurist« seinen Look, der prägend für das Genre Cyberpunk werden sollte. Auch beim Film Tron arbeitete er als Konzeptkünstler mit, ebenso bei Aliens: Die Rückkehr. Zuletzt hatte er bei der Neuauflage Blade Runner 2049 wieder die Aufgabe des Visual Futurist inne.

Die Künstlerin Karla Ortiz erweist Syd Mead die letzte Ehre, indem sie einige seiner Arbeiten auf Twitter teilt. Hier seht ihr das breite Spektrum an futuristischen Designs, das Syd Mead bediente:

1/ Honoring the passing of the legendary #SydMead with some of his many many many illustrious paintings.



While we say goodbye to a legend his work will still be with us, shaping our culture and our lives. pic.twitter.com/NSzAAZlcJe