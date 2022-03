Live Talkrunde: Als Frau in der Gaming-Branche Karriere machen

Spielerinnen und Spieler sind genauso vielfältig wie die Spiele, die sie spielen. Laut dem Jahresreport 2021 des deutschen game-Verbandes spielen über die Hälfte aller Deutschen Computer- und Videospiele. Etwa 48 Prozent dieser Spielenden sind Frauen. Von dem ehemals als männerdominiert bezeichnetem Hobby Videospiele kann also längst keine Rede mehr sein.

Doch wie wird aus dem Hobby ein Beruf? Wo liegen vielleicht die Fallstricke? Und muss ich als Frau in der Videospielbranche auf andere Dinge achten als meine männlichen Kollegen? Genau diese Fragen wollen wir beantworten.

Anlässlich des internationalen Frauentags und im Zusammenhang mit der Initiative Girls & Gaming unseres YouTuber-Netzwerks allyance veranstalten wir auf MAX am 8. März 2022 ab 18 Uhr eine Live- Talkrunde zum Thema »Als Frau in der Branche Karriere machen . Zehn Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gaming-Welt berichten dabei über ihre Erfahrungen und beantworten eure Fragen.

Wann? Am 8. März 2022 ab 18 Uhr

Wo? Auf unserem Twitch Kanal MAX -Monsters And Explosions

Mit dabei sind:

Natascha Seuser - Conceptionerin bei Webedia

Denise Ernst - Junior Talent Managerin bei allyance

Maxi Gräff - Marketing Communications Managerin Xbox bei Microsoft

Petra Fröhlich - Chefredakteurin bei der GamesWirtschaft

Rebecca "JustBecci" Raschun - Content Creatorin

Alena “Tifa” Maurer - Esport-Athletin

Andrea Fricke - Game Designerin bei Ubisoft (Anno 1800)

Annegret Montag - Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Natascha Becker - Host & Video Producerin bei GameStar

Marylin Marx - Community Redakteurin bei GameStar

Wir besprechen in insgesamt vier großen Blöcken von etwa 40 Minuten die wichtigsten Aspekte aus unserem Berufsleben und was wir in unseren Jahren in der Branche gelernt haben.

Hier seht ihr alle Blöcke und deren Inhalte im Überblick: