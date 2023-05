Die Suche nach dem Master-Schwert in Tears of the Kingdom hat mir gezeigt, was wahre spielerische Freiheit ist

Wo ist das Master-Schwert? Auf jeden Fall nicht dort, wo ich es vermutet hatte!

Es versteht sich zwar von selbst, aber dennoch hier eine große Spoiler-Warnung: Wenn ihr noch nicht das Master-Schwert in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gefunden habt und euch nicht die Überraschung verderben wollt, solltet ihr nun schleunigst von diesem Browser-Tab Abschied nehmen.

Lest in diesem Fall am besten unser Tutorial, wie ihr Hunde in TotK streicheln könnt - das ist eh viel wichtiger als so ein popeliges Schwert!

Allen anderen möchte ich nun von meinem unkonventionellen Weg erzählen, wie ich völlig unverhofft auf Links ikonische Waffe gestoßen bin.

Sören Diedrich Sören besitzt das Master-Schwert gleich drei Mal: Als billige Plastik-Variante, die er vor Jahren mal beim Schrottwichteln von einem Freund zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Als super schicke Replica aus Hartschaum (das Design aus Twilight Princess). Und im Miniatur-Format in seinem Regal, der coolen Beigabe in der Breath of the Wild Collector's Edition sei Dank. Für die große Bokblin-Invasion ist er also bestens gerüstet.

Ich habe überall gesucht

Natürlich möchte auch ich mich nicht spoilern lassen und das Master-Schwert selbst ausfindig machen. Kann ja nicht so schwer sein! , denke ich mir. Schließlich kenne ich dank mehr als 400 Stunden in Breath of the Wild jeden noch so kleinen Winkel von Hyrule.

Denkste! Ich suche überall: Im Wald der Krogs (da werde ich von Miasma-Händen verdroschen), im Vergessenen Tempel (da werde ich von Bokblins verdroschen), im Schloss Hyrule (da werde ich von allem verdroschen) - nirgends eine Spur von dem Master-Schwert!

Kartografen haben meine Suche nach dem Master-Schwert dokumentiert...

Irgendwann gebe ich entnervt auf und lege die Suche vorerst ad acta. Meinen angestauten Frust lasse ich an den kleinen Krogs aus, außerdem löse ich ein paar Schreine, um meine Ausdauer zu erhöhen - und genau diese Entscheidung soll sich wenig später noch als Glücksgriff herausstellen!

Was steckt da in seinem Kopf?

Es ist nachts um 2 Uhr. Nachdem meine kleine Tochter mich zum Wickeln geweckt hat, kann ich nicht mehr einschlafen und wanke mit Kuscheldecke auf die Couch ins Wohnzimmer, um mich mit Tears of the Kingdom in den Schlaf zu spielen.

Eine halbe Stunde später bin ich hellwach. An das Master-Schwert verschwende ich keinen Gedanken mehr. Nachdem ich meinen zweiten Ausdauerring endlich vervollständigt habe, möchte ich ein Gamma-Konstrukt auf einer Wolkeninsel in seine Einzelteile zerlegen - leider zerlegt das Konstrukt aber mich in Einzelteile. Ich flüchte an den Rand der Insel, suche nach einem Ausweg und stutze.

Ist das ein Drache? Okay, der Anblick ist in Hyrule nicht ungewöhnlich, der hier hat aber eine weiße Farbe und seltsame Augen. Und was zur Hölle ragt da aus seinem Kopf? Ich höre das Konstrukt hinter mir und springe ohne zu zögern, um auf dem Haupt des Drachen zu landen.

Sekunden später stehe ich vor dem Master-Schwert und kann es kaum glauben. Hier, im Kopf des Drachen? Aua! Ich schaffe es nur dank meiner kurz zuvor erhöhten Ausdauer, das Schwert aus dem Schädel zu ziehen. Dieser Moment ist für mich epischer, als wenn ich das Schwert auf konventionelle Art und Weise gefunden hätte. Und das liegt mal wieder am fantastischen Spielkonzept von Tears of the Kingdom.

Wie konnte ich diesen Drachen nur so lange am Himmel übersehen?!

Diese Spielwelt ist einfach genial

Was genau ich damit meine: Nach meinem Fund recherchiere ich im Netz, ob mein Erlebnis wirklich die von den Entwicklern vorgesehene Art und Weise ist, wie man an das Master-Schwert gelangt. Natürlich nicht! Es stellt sich sogar heraus: Ich habe unwissentlich einfach ganze Spielabschnitte übersprungen, die sogar in Guides im Internet als zwingend erforderlich für den Fund des Schwertes beschrieben werden.

Das ist für mich die große Stärke von TotK: Hier wird die Open World von den Entwicklern wirklich konsequent umgesetzt. Statt nur Quests und NPCs in eine offene Spielwelt zu schmeißen, ist wirklich jeder Inhalt so konzipiert, dass er von allen Spielenden individuell entdeckt und erlebt werden kann.

Es gibt Fans, die zum Beispiel zunächst den Deku-Baum retten, um dann von ihm von dem Aufenthalt des Master-Schwerts zu erfahren. Oder die sofort gezielt dem Drachen hinterherrennen. Und es gibt Spieler wie mich, die einfach mal so nebenbei auf die legendäre Waffe stoßen, nachdem sie die Suche aufgegeben haben.

Dadurch ist der Fund für mich keineswegs entwertet, ganz im Gegenteil: Ich habe meine ganz eigene Geschichte schreiben dürfen, die ich euch nun erzählen kann. Dadurch wird mir dieser Moment in meinem Gaming-Leben für immer in Erinnerung bleiben.

Jetzt interessiert uns natürlich brennend, wie eure individuelle Erfahrung aussieht: Wie seid ihr an das Master-Schwert gelangt? Durch puren Zufall oder durch penible Planung? Oder habt ihr euch den Fundort einfach über Google angelesen, weil ihr es nicht abwarten konntet, das Schwert in den Händen zu halten? Ganz gleich, wie eure Geschichte auch lautet, wir würden sie gerne hören, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!