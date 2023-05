Zelda: Tears of the Kingdom und Podracing passen nicht zusammen? Fans beweisen das Gegenteil

So hoch wie dieses Fluggerät seid ihr mit einem Podracer nicht unterwegs, dafür dürft ihr euch wie in Star Wars fühlen.

Tears of the Kingdom darf sich über einen äußerst erfolgreichen Launch freuen: In den Pressewertungen bekommt das Action-Adventure fast ausschließlich Lob zu hören, und auch die Spielerinnen und Spieler sind mehrheitlich begeistert. Unter anderem freuen sich die Fans über die Möglichkeit, ihre Kreativität zu gebrauchen und die verrücktesten Maschinen zu bauen.

Zelda Trifft Star Wars

Während die einen sich fiese Fallen oder tödliche Konstruktionen ausdenken, um starke Gegner und Bosse zu bezwingen, versuchen sich andere dabei an kreativen Fortbewegungsmitteln. Zwei Fans haben nun etwa Podracer aus dem Star-Wars-Universum nachgebaut und brausen damit durch die offene Welt:

Interessant zu sehen ist, wie unterschiedlich die beiden Fans ihre Kreationen zusammengesetzt haben. Während Nocolas Podracer sogar schwebt, anstatt über den Boden zu rutschen, wirkt das Modell von meatswipe deutlich beweglicher und technischer .

Falls es schon länger her ist, dass ihr Die Dunkle Bedrohung gesehen und Anakin bei seinem Rennen angefeuert habt, hier ein Vergleich zu echten Podracern:

Die originalen Podracer sind nochmal ein wenig beeindruckender. (Bildquelle: starwars.com)

Natürlich sind die Podracer längst nicht das einzige, was stolze Zelda-Ingenieure auf Reddit präsentieren. Wer gerade eher nach einem schwimmenden, statt einem fliegenden Transportmittel sucht, kann wie SSSkuty auf dem Rücken eines uralten Leviathans die Meere bereisen. Nun ja, jedenfalls auf seinem Skelett:

Ihr wollt noch mehr absurde Konstruktionen sehen, die sich Spielerinnen und Spieler ausgedacht haben? In den unten verlinkten Artikeln stellen wir euch weitere Fan-Kreationen vor, ihr findet außerdem unseren hauseigenen Test von Zelda-Experte Sören:

Was haltet ihr von den Zelda-Podracern? Sind sie für euch ein Highlight der bisher vorgestellten Maschinen, oder findet ihr andere Konstruktionen beeindruckender? Spielt ihr selbst Zelda und habt vielleicht auch schon eine geniale Maschine gebaut? Erzählt uns davon und schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!