Zelda: Tears of the Kingdom - Warum es sich im Spiel lohnt, auch mal nackt herumzulaufen

Link kann in voller Montur durch Hyrule laufen. Muss er aber nicht.

Nein, ganz nackt rennt Link natürlich nicht rum, wenn er in Zelda: Tears of the Kingdom seine Rüstung ablegt. Die treue Unterhose sitzt felsenfest an ihrem vorgesehenen Platz – aber das beruhigt viele NPCs nicht wirklich, die ihm lustige Sprüche um die Ohren hauen.

Fans tragen aktuell die besten Reaktionen zusammen und das Rennen um die beste Antwort ist noch lange nicht entschieden. Hier sammeln wir für euch ein paar Szenen, die nur ein nackter Link erlebt.

»Du bist nackt«

Reddit-User acidhouses hat eine verblüffend umfangreiche, mehrteilige Sammlung der NPC-Reaktionen angelegt. Falls ihr sie lieber selbst entdecken wollt, müsst ihr wohl oder übel selbst die Hüllen fallen lassen – lasst euch nur nicht von einem starken Gegner überraschen. Außer ihr seid richtig gut im Ausweichen.

Story-Spoiler müsst ihr nicht befürchten, wenn ihr euch durch diese Reddit-Galerie klickt.

Link zum Reddit-Inhalt

Die NPC-Sprüche reichen von milder Verwunderung (»Trägt man das jetzt so?«) über Besorgnis (»Haben Banditen deine Klamotten geklaut?«) bis zu tiefstem Verständnis (»Ah ja, Waschtag«). Ein Fan-Favorit im Reddit-Thread ist die Reaktion eines Konstruktes, das Link genau mustert und dann unnachahmlich trocken feststellt: »Du bist nackt«. Danke für den konstruktiven Hinweis.

Maximaler Hautkontakt mit der frischen Luft ist natürlich längst nicht der einzige Blödsinn, den Zelda-Fans gerade anstellen. Tears of the Kingdom ist ein riesiger Hyrule-Sandkasten, in dem ihr riesige Maschinen und ausgeklügelte Mechanismen zusammenbastelt.

Tears of the Kingdom ist längst nicht das einzige Spiel, in dem NPCs euch für eure Kleider(nicht)wahl verurteilen. In Skyrim rufen euch zum Beispiel manche Charaktere zu, dass ihr euch gefälligst was anziehen sollt – was im eisigen Himmelsrand ein ziemlich sinnvoller Ratschlag ist. In Disco Elysium versucht euer Begleiter, seine Enttäuschung über euch zu verbergen. Fallen euch noch mehr Beispiele ein?