Es ist kein Spiel im eigentlichen Sinne - noch nicht. Aber bereits seit 2019 begeistert Enoki eine rasant wachsende Zahl an Usern auf Twitter.

Dort präsentiert der Programmierer Constantin Liétard immer wieder kleinen Abenteuer seiner putzigen digitalen Erfindung namens Enoki.

Und jetzt lässt er auch alle anderen mit seinem freundlichen Tentakel-Monster spielen!

Wer oder was ist Enoki?

Enoki ist ein Geschöpf mit einer unbestimmten (aber definitiv großen) Anzahl an Armen und drei markant rot leuchtenden Augen, das in der Unity Engine entstand und irgendwann einmal der Protagonist eines eigenen Spiels sein soll.

Aber auch wenn der Release noch lange hin sein mag, hat das Wesen längst die Herzen vieler Spieler erobert! Warum? Nun ja, Enoki geht zum Beispiel neuerdings gern Angeln:

Oder spielt im Bällebad:

Oder sucht sich neue Freunde:

Er kann aber auch mal komplett ausrasten:

Okay, ich liebe ihn! Wie kann ich mit Enoki spielen?

»Jeder braucht ein bisschen Freude in dieser düsteren Zeit«, schreibt der Schöpfer des lustigen Wesens bei Twitter. »Warum ladet ihr euch also nicht euren ganz eigenen Tentakel-Freund herunter?« Um die Menschen in der Quarantäne aufzuheitern, gibt Constantin Liétard sein Geschöpf zum Download frei.

Dabei handelt es sich aber lediglich um einen Prototyp mit grundlegenden Bewegungen und ein paar Animationen. Trotzdem eine schöne Gelegenheit, um gegen die Einsamkeit in der Isolation anzukämpfen und Enoki kennenzulernen, bevor sein richtiges Spiel irgendwann erscheint.

Und wenn ihr ihm einen kleinen Freund zum Spielen geben wollt, könnt ihr ja noch die Dektop Goose aus Untitled Goose Game als kostenlose App herunterladen. Das wird gans bestimmt lustig!