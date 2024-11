Marvel: Batman-Schauspieler könnte bald eine Rolle im MCU übernehmen

Könnte Robert Pattinson bald einen kleinen Universums-Wechsel vornehmen? Bildquelle: Warner Bros. / Disney / Marvel

Ein etablierter Branchen-Insider heizt gerade die Gerüchteküche ordentlich an. Laut Daniel Richtman spricht Pattinson derzeit mit dem Marvel-Chef Kevin Feige über einen möglichen Eintritt in das große Universum der Superhelden.

Robert Pattinsons möglicher Eintritt ins MCU

Aktuell soll der Comic-Gigant Marvel sogar einen Schauspieler für eine »geheime Rolle« suchen, die in Avengers: Doomsday eingeführt und in Secret Wars noch weiter ausgebaut wird. Welche Figur Pattinson verkörpern könnte und ob es sich dabei um den mysteriösen neuen Charakter handelt, steht noch in den Marvel-Sternen geschrieben.

Generell ist es für das Studio nicht unüblich, sich mit gefragten Darstellern über mögliche Auftritte zu unterhalten. Dass daraus auch gleich ein realer Filmauftritt resultiert, ist dabei aber nicht gesagt (via ComicBookMovie).

Immerhin sollte Pattinson nach Batman 2 (Kinostart voraussichtlich 2026) wieder den Platz für eine Superhelden-Rolle frei haben, denn für den Film The Brave and the Bold möchte Regisseur James Gunn einen neuen Kandidaten für das Fledermaus-Kostüm. Der Film soll die Beziehung zwischen Batman und Robin beleuchten.

2:38 The Batman: Actionreicher Trailer zeigt Catwoman und coole Kampfszenen

Autoplay

Batmans (sehr) voller Terminplaner

Zum jetzigen Zeitpunkt arbeitet der Schauspieler an dem Film The Drama, in dem er mit Zendaya zu sehen sein wird.

Am 17. April 2025 erscheint zudem hierzulande der Sci-Fi-Film Mickey 17 in den Kinos. In der Romanadaption übernimmt der 38-jährige Schauspieler die Rolle von Mickey Barnes, der sich auf ein Klon-Experiment einlässt. Mit von der Partie ist ebenfalls Hulk-Darsteller Mark Ruffalo.

Zuletzt wurde vermutet, dass Pattinson in Christopher Nolans nächstem Film mitspielen wird. Dort würde er die Besetzung rund um Tom Holland und Matt Damon ergänzen (via Deadline).

Was steht aktuell bei Marvel an?

Am 12. Februar 2025 kehrt Captain America ins MCU zurück - also die neue Version in Form von Sam Wilson. Bucky Barnes widmet sich nach der Serie The Falcon and the Winter Soldier wieder seinen eigenen Abenteuern und macht ab dem 2. Mai 2025 mit den Thunderbolts die Leinwand unsicher.

In Zukunft werden bei Marvel so einige neue (alte) Figuren den Eintritt in das Universum finden. Wie Marvel-Chef Kevin Feige erst kürzlich preisgab, wird Secret Wars eine völlig neue Generation von Mutanten einführen.

Somit wird das Studio nach vielen neuen Gesichtern Ausschau halten und vielleicht ist dann auch etwas für Robert Pattinson dabei. Mehr dazu findet ihr im obigen Kasten.