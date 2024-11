Marvel: Für die Rückkehr von gleich zwei Superhelden-Teams sieht es aktuell zappenduster aus

Keine Eternals, keine Inhumans - Marvel verzichtet erstmal auf die beiden gescheiterten Möchtegern-Avengers. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Spätestens 2012 hatten viele Kino-Fans die Avengers in ihr Herz geschlossen - 2014 folgten dann die Guardians of the Galaxy. Seitdem hat es Marvel aber nie so recht geschafft, ein weiteres Superhelden-Team im MCU zu etablieren. Ganz im Gegenteil: Gleich zwei Versuche sind ziemlich auf die Schnauze gefallen.

Marvels Möchtegern-Avengers

Zuerst 2017 mit Inhumans, die statt einem Film eine desaströse Serie beschert bekommen: Mit einem Kritiker-Durchschnitt von mageren 11 Prozent auf Rotten Tomatoes und mauen Einschaltquoten war an eine Verlängerung gar nicht mehr zu denken.

2021 folgte dann der Kinofilm Eternals der Oscar-Preisträgerin Chloe Zhao, der aber eher verhaltene Reaktionen hervorrief. Mit durchschnittlichen 47 Prozent vergaben Kritiker hier durchschnittlich die zweitschlechteste Wertung aller MCU-Filme.

2:51 Eternals: Der offizielle Trailer stellt die Kräfte und Schurken der neuen Marvel-Helden vor

Autoplay

Von den Inhumans und den Eternals fehlt im MCU seitdem jede Spur. Auf der D23 in Brasilien vergangenes Wochenende wurde Kevin Feige nun danach gefragt, wie denn die Chancen auf ein Wiedersehen mit einem oder beiden Superhelden-Teams stehen (via ComicBookMovie).

Dabei äußert sich der Marvel-Chef … diplomatisch.

Kehren die Eternals zurück?

In den vergangenen Monaten kamen immer wieder mal Gerüchte und Berichte auf, dass an Eternals 2 gearbeitet wird. Spätestens im August 2024 folgte dann aber die ernüchternde Nachricht: Fans sollten eher nicht mit einer Rückkehr von Sersi (Gemma Chan), Kingo (Kumail Nanjiani), Thena (Angelina Jolie) und Co. rechnen.

Kevin Feige persönlich macht nun ebenfalls keine Hoffnung darauf, dass sich daran irgendetwas geändert hat:

[Ich bin] sehr stolz auf den Film, wir hatten einen unglaublichen Cast. Wir hätten eine Menge Glück, sollten wir den irgendwann wieder zusammengetrommelt bekommen.

Ein kleines Trostpflaster gibt es aber womöglich: Angeblich sollen die Eternals in der Animationsserie Marvel Zombies eine Rolle spielen, die 2025 bei Disney Plus aufschlägt. Immerhin.

Zumindest die Überreste des Celestials Tiamut spielen im kommenden Marvel-Film Captain America: Brave New World eine Rolle. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Und wie sieht es mit den Inhumans aus?

Wenig überraschend stehen die Chancen für ein Comeback der Inhumans nicht gerade besser - und daraus macht auch Kevin Feige kein Geheimnis:

Wir werden sehen ob, wo und wann sie zurückkehren.

Fans müssen sich also weiterhin mit dem Auftritt von Anson Mount als Black Bolt in Doctor Strange in the Multiverse of Madness zufriedengeben. Dass Marvel sich nochmal den Inhumans widmet, nachdem die desaströse Serie von ABC verbrannte Erde hinterlassen hat, wäre aktuell ein kleines Wunder.

Um übrigens nochmal auf die Eternals zu sprechen zu kommen: Am 12. Februar 2025 wird zumindest ein Nachbeben des Kinofilms im MCU behandelt. In Captain America: Brave New World balgen sich die Nationen der Erde nämlich um die Überreste von Tiamat - der versteinerte Celestial, der eigentlich aus unserem Heimatplaneten schlüpfen sollte.