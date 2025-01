The Blood of Dawnwalker: Wir haben über 1.300 von euch zum düsteren Rollenspiel befragt - mit klarem Ergebnis

Ein neues Vampir-Rollenspiel dämmert allmählich herauf (und es ist nicht Bloodlines 2).

Neue Rollenspiele sind immer spannend. Umso mehr, wenn sie von erfahrenen Entwicklern stammen! Ein solcher Kandidat ist The Blood of Dawnwalker, das Erstlingswerk von Rebel Wolves, einem polnischen Studio unter Leitung von Konrad Tomaszkiewicz. Der war damals in leitender Position für The Witcher 3 verantwortlich.

Anklänge davon sind auch dem neuen Spiel anzusehen: düstere Fantasy, osteuropäisch inspiriertes Mittelalter-Setting, Monster, Schwertkämpfe. Unsere Spielfigur Coen ist ein halber Vampir, der nur 30 Tage Zeit hat, um seine Familie zu retten.

Wir wollten direkt von euch wissen: Wie klingt das in euren Ohren? Ihr habt fleißig abgestimmt!

Eure ersten Eindrücke zu Blood of the Dawnwalker

Über 1.400 Personen haben in unserer Umfrage abgestimmt, so sieht das Ergebnis aus:

Vielen Dank für eure Abstimmung und Diskussion!

45 Prozent von euch urteilen nach dem ersten Reveal-Trailer mitsamt kurzer Gamepay-Schnipsel mit »Gut«, 35 Prozent sogar mit »Herausragend«. Die Vorfreude ist offensichtlich schon groß!

Zurückhaltend sind 12 Prozent von euch, die mit »Okay« urteilen und wohl lieber erst auf handfestere Infos und Videos warten. 3 Prozent sagen, ihr erster Eindruck wäre »Schlecht« oder gar »Katastrophal« – also eine sehr kleine Anzahl Unzufriedener.

In den Kommentaren führt ihr weiter aus, woran ihr eure Meinung festmacht. Viele von euch freuen sich auf das spannende Setting und die Open World, die grafisch einiges hermachen dürfte. Auf recht wenig Gegenliebe stößt bisher allerdings das Zeitlimit im Spiel. Der Top-Kommentar stammt von Shemyaza und lautet wie folgt:

Das scheint mir ein sehr interessantes Spiel zu werden, das vom Setting her genau meinen Geschmack trifft. Allerdings ist Zeitdruck in Spielen absolut nichts für mich. Ich bin vom Spielertyp her eher derjenige, der möglichst alle Quests in einem Durchgang abschließen und dabei gerade in einer Open World so viel wie möglich in Ruhe erkunden möchte. Das passt nun einmal mit Zeitdruck nicht zusammen. Schade.

Auch PukerattheUnclean (Wow!) stimmt zu, stellvertretend für viele anderen von euch:

Ich will den Stress nicht. Das Feature mag die Spannung hochhalten und plausibel erklärt sein, aber ohne mich. Ehrlich.

Für unseren Redakteur Fabiano dagegen ist gerade das Zeit-Feature unheimlich spannend. Er findet, mehr Rollenspiele sollten so viel Mut beweisen:

Inzwischen haben die Entwickler sich nochmal etwas weitergehend zu den 30 Tagen Zeitlimit geäußert: Demnach vergeht die Zeit wohl vor allem durch das Abschließen von Quests und nicht dadurch, dass ihr ein bisschen in der Open World erkundet und trödelt. Noch gibt es kein Release-Datum, aber im Sommer 2025 soll es mehr Gameplay geben – danach sind wir bestimmt schlauer!