The Boys hat eine eigene Version von Batman und Robin – und sie ist verstörend

Ein als WebWeaver verkleideter Hughie erlebt in der Tek Cave des The-Boys-Batmans sein blaues Wunder. Bildquelle: Amazon Studios

Auch in der sechsten Folge der vierten Staffel von The Boys sorgt Amazon wieder mit allerhand schockierenden Szenen für Aufsehen. Eine der spannendsten und verstörendsten Enthüllungen betrifft Tek Knight und seinen mysteriösen Ex-Sidekick Laddio.

Spoiler-Warnung! Dieser Artikel enthält Spoiler zu The Boys - Staffel 4, Episode 6: Schmutzige Geschäfte sowie zur Comic-Vorlage von Garth Ennis.

Tek Knights dunkles Geheimnis

Tek Knight (Derek Wilson) ist der Batman des The-Boys-Universums: Er ist nicht nur Milliardär, sondern besitzt auch übermenschliche Sinne, was ihn zum besten Detektiv der Welt macht. Doch die The-Boys-Version von Bruce Wayne hat ein dunkles Geheimnis, denn sie ist bekannt für ihre überbordenden sexuellen Triebe, die er in der sogenannten Tek Cave auslebt.

Mit der Bat-Höhle des DC-Vorbilds hat die Tek Cave nur wenig gemeinsam. Bildquelle: Amazon Studios

Im Comic sind diese deutlich ausgeprägter: Aufgrund eines Gehirntumors fühlt er sich zu allen möglichen Löchern hingezogen: Das Ohr seines Butlers, das Chinchilla seiner Nichte und eine Kaffeetasse sind nur einige Beispiele, an denen er sich vergreift.

In der neusten Episode sehen wir, wie ein verkleideter Hughie (Jack Quaid) die geheime Kammer betreten darf. Doch statt High-Tech-Ausrüstung zur Verbrechensbekämpfung erwartet ihn dort ein Sex Dungeon – und ein gefesselter Mann in rotem Lackleder, der an den Gimp aus Pulp Fiction erinnert.

Tek Knight stellt ihn als seinen ehemaligen Sidekick vor, der nun als Sexsklave herhalten muss.

Was hat es mit Laddio auf sich?

Im Laufe der Episode wird der Name des Sexsklaven enthüllt: Laddio, gespielt von Reid Millar. Auch in den Comics von The Boys gibt es eine Figur mit diesem Namen, die als Sidekick von Tek Knight fungiert.

In den Comics schlüpfen mehrere Personen in die Rolle von Laddio, doch ihre wahren Identitäten bleiben unklar. Bekannt ist jedoch, dass sowohl Laddio als auch Tek Knight der Schurkin Talon verfallen waren und gemeinsame sexuelle Eskapaden hatten, die schließlich zu Spannungen und zur Trennung des Duos führten.

Laddio wird von Tek Knight als Sexsklave gehalten, bekommt aber seine lang ersehnte Rache. Bildquelle: Amazon Studios

Während Tek Knight Laddio in der Serie in seiner Tek Cave gefangen hält, trennten sich die beiden in den Comics nach dem Streit um Talon. Dort gelingt es ihm sogar, sich unter dem Namen SwingWing als eigenständiger Superheld zu etablieren – genauso, wie aus dem ersten Robin Dick Grayson in den Batman-Comics später Nightwing wurde.

Superkräfte hat der Sidekick allerdings nicht: In den Comics wird er von einem Hughie auf der Superheldendroge Compound V mit einem einzigen Schlag fast getötet. Und auch in der TV-Serie scheint er nur ein Mensch im Superheldenkostüm zu sein, da er sich nicht von seinen Ketten befreien kann.

Ob und wie Laddio in zukünftigen Folgen von The Boys eine Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten. In der aktuellen Folge hat er Hughie, Starlight und Kimiko bereits geholfen, wichtige Informationen aus Tek Knight herauszubekommen – bevor dieser von seinem Butler Elijah für immer von der Bildfläche getilgt wurde.