17 statt 180 Euro: Fans von The Boys können bei Humble Bundle gerade richtig abstauben

Die Comic-Vorlage von The Boys ist noch eine ganze Ecke düsterer als die Amazon-Serie. Bildquelle: Amazon Studios // Dynamite Entertainment

Für Fans der gefeierten Amazon Prime Serie The Boys gibt es nur noch heute eine tolle Gelegenheit: Alle zwölf Bände der Original-Comicserie von Garth Ennis und Darick Robertson sowie die achtteilige Fortsetzung The Boys: Dear Becky sind bei Humble Bundle für nur rund 17 Euro erhältlich. Damit spart ihr satte 90 Prozent gegenüber dem regulären Preis von rund 180 Euro.

Das Angebot im Detail

Das Humble-Bundle-Angebot umfasst die komplette Hauptreihe von The Boys sowie die Fortsetzung Dear Becky, die 12 Jahre nach den Ereignissen der Hauptserie spielt.

Falls ihr noch nie von The Boys gehört habt: In der Serie nimmt eine geheime Truppe des amerikanischen Geheimdienstes CIA es mit korrupten und gefährlich mächtigen Superhelden auf.

Aber Achtung: Sowohl die Amazon-Serie als auch die Comics nehmen kein Blatt vor den Mund und bietet eine brutale Darstellung einer Welt, in der Superhelden oft auch die größten Schurken sind. Sensible Themen wie Sex und Gewalt gehören zum Markenzeichen, die Darstellung in den Comics fällt aber noch einige Stufen expliziter aus.

Ein weiterer Vorteil dieses Angebots: Mit jedem Kauf wird der Comic Book Legal Defense Fund unterstützt, eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Meinungsfreiheit im Comicbereich einsetzt. So könnt ihr nicht nur eure Comic-Sammlung erweitern, sondern auch noch etwas Gutes tun.

Allerdings müsst ihr euch beeilen: Das Angebot endet am 4. Juli 2024 um 19 Uhr und ist somit nur noch heute gültig!

Große Unterschiede zwischen Comic und TV-Serie

Für diejenigen unter euch, die die TV-Serie lieben, aber die Comics noch nicht kennen, gibt es einige Unterschiede zu entdecken.

Da die Handlung der TV-Adaption von The Boys in einigen Punkten inzwischen stark von den Comics abweicht, müsst ihr euch auch keine allzu großen Sorgen machen, dass ihr euch das Ende der Serie spoilert.