The Boys: Weil Amazon bei einer Szene auf die Bremse drücken wollte, wäre der Serien-Chef fast ausgestiegen

Dass es in The Boys ordentlich zur Sache geht, dürfte mittlerweile niemanden mehr überraschen. Die brutale Anti-Superhelden-Serie schreckt nicht vor gewalttätigen oder sexuellen Exzessen zurück – manchmal ist der Übergang auch fließend.

Bei einem ganz bestimmten Moment in Staffel 1 hat Amazon aber dann doch kalte Füße bekommen. Und das hätte beinahe dazu geführt, dass der Serien-Chef Eric Kripke das Handtuch schmeißt.

Wenn die Liebe für Meerestiere zu weit geht

Worum genau es geht? In der ersten Season von The Boys will The Deep (Chace Crawford) einen Delfin aus einem Themenpark befreien, um das Tier zurück in die Freiheit zu entlassen. Natürlich fährt The Deep die Rettungsaktion komplett gegen die Wand und der Delfin endet in einer blutigen Lache auf der Straße.

Damit hatte Amazon kein Problem. Laut Kripke störte man sich stattdessen daran, was das vorherige Gespräch zwischen The Deep und dem Delfin impliziert. Dabei wird nämlich unmissverständlich klar, dass der Supe und der Meeressäuger eine, nun ja, gewisse Vorgeschichte haben.

Wie Kripke zu Gast bei Sonys Creator-to-Creator-Podcast beschreibt, war Amazon alles andere als begeistert davon, dass zwischen The Deep und dem Delfin ein sexuelles Verhältnis so deutlich impliziert wurde:

Amazon meinte zu mir: Du kannst nicht andeuten, dass The Deep einen Delfin flachgelegt hat. Du würdest lachen, wenn du gesehen hättest, wie sehr ich mich gewehrt habe. Ich meinte: Okay, dann geh ich halt nach Hause. Denn wenn ihr nicht wollt, dass er einen Delfin f***t, was machen wir dann überhaupt hier? Dann arbeiten wir nicht an derselben Serie!

Offensichtlich hat es besagte Szene genauso in Staffel 1 von The Boys geschafft. Und offensichtlich ist Eric Kripke der Serie bis zur fünften (und damit letzten) Staffel erhalten geblieben. Warum sich der Serien-Chef überhaupt so vehement für dieses Detail einsetzen wollte, erklärt Kripke ebenfalls:

Für mich war es wichtig, dass wir uns auf diesen Ton festlegen. Er sollte verrückt und rücksichtslos sein. Was machen wir überhaupt, wenn wir uns dabei zurückhalten? Warum machen wir [die Serie überhaupt]? Es gab viele intensive Auseinandersetzungen, Zweifel und wir haben eine Art von Kampf ausgefochten - aber letztendlich mehr gewonnen als verloren.

Gerade für den rauen und unverblümten Ton wird The Boys so sehr von seinen Fans geschätzt. Manchmal schlägt die Serie aber selbst für ihre treuesten Zuschauer über die Stränge und ist freilich nicht frei von Kritik. Gerade in Staffel 4 kam es zu einer Handvoll Momenten, die wir auch in unseren Season-Fazit nicht entschuldigen wollten.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Dort findet ihr ebenso Infos, wann und wie es mit der fünften und letzten Staffel von The Boys weitergeht. Am 17. September 2025 startet derweil Season 2 von Gen V bei Prime Video. Und für die Zukunft steht bereits ein neues Spin-off fest, das sich um Soldier Boy (Jensen Ackles) und Stormfront (Aya Cash) dreht.