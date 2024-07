The Boys: Staffel 5 lässt noch lange auf sich warten, die Rückkehr eines großen Fan-Lieblings allerdings nicht

Die Geschichte von The Boys wird nicht nur in der Haupt-Story weiter erzählt. Für 2025 steht Staffel 2 von Gen V in den Startlöchern. Bildquelle: Amazon Studios

Fans von The Boys müssen sich lange gedulden, bis die fünfte und letzte Staffel der Amazon-Serie anläuft. 2026 ist es erst soweit, doch dafür verkürzt schon nächstes Jahr die zweite Season von Gen V die Wartezeit. Jetzt ist offiziell bekannt, dass sich bei den neuen Folgen des Spin-offs sogar ein Mitglied der Seven blicken lässt.

Chace Crawford wird als Deep Teil von Gen V: Staffel 2

Auf der San Diego Comic Con 2024 wurde ein erster Teaser-Trailer zu Gen V: Staffel 2 gezeigt, der einen Auftritt von The Deep bestätigt!

Fairerweise war Deep bereits in der ersten Season von Gen V zu sehen, dabei handelte es sich aber lediglich um einen kleinen Cameo-Auftritt. Der erste Teaser zu den neuen Folgen weckt aber nun den Eindruck, als könnte Chace Crawford in der Rolle von Kevin eine etwas größere Rolle spielen - wie unter anderem GamesRadar berichtet.

Deep (Chace Crawford) kehrt zurück, noch bevor die fünfte und letzte Staffel The Boys 2026 bei Prime Video erscheint. Bildquelle: Amazon Studios

Allzu viel hat das gezeigte Material allerdings nicht zu bieten. Immerhin ist der Dreh von Gen V: Staffel 2 erst vor wenigen Wochen gestartet. Der Teaser-Trailer beschränkt sich zum Beispiel auf Aufnahmen der Godolkin University, im Zuge derer der neue College-Leiter (Hamish Linklater) seine beiden Star-Schüler vorstellt.

Damit sind natürlich Cate (Maddie Phillips) und Sam (Asa Germann) gemeint, die vor Kurzem erst in Staffel 4 von The Boys zu sehen waren. Während das große Finale der Mutterserie erst 2026 aufschlägt, geht es mit dem Spin-off bereits 2025 weiter.

The Boys und Gen V überschneiden sich bereits immens

Freilich handelt es sich bei The Deep bei Weitem nicht um den ersten und einzigen Charakter aus The Boys, der sich in Gen V blicken lässt. Neben Homelander (Antony Starr) und Billy Butcher (Karl Urban) traten zum Beispiel auch Ashley Barrett (Colby Minifie), Adam Bourke (P.J. Byrne), Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue) und A-Train (Jessie T. Usher) auf.

1:58 The Boys und Gen V zeigen im offiziellen Video, wie sich die beiden Amazon-Serien überschneiden

Und natürlich war auch Jensen Ackles als Soldier Boy zu sehen beziehungsweise zumindest eine fiktive Version davon. Für Soldier Boy und auch Stormfront (Aya Cash) wurde auf der SDCC 2024 übrigens auch ein eigenes Spin-off angekündigt: Vought Rising spielt in den 50er-Jahren und beschäftigt sich mit den Ursprüngen der Superhelden-Fabrik Vought.

Mehr dazu, wie es mit The Boys, Gen V und Vought Rising weitergeht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Wie gut hat euch Gen V bisher gefallen und welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 2? Wie zufrieden seid ihr mit der vierten Season von The Boys? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!