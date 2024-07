The Boys: Neue Spin-Off-Serie kommt - mit Fan-Liebling Soldier Boy in der Hauptrolle

Von Jensen Ackles sehen wir nicht nur in der fünften Staffel von The Boys wieder mehr - er übernimmt auch die Hauptrolle in einer neuen Spin-Off-Serie. (Bildquelle: Amazon MGM Studios)

Auf der San Diego Comic Con 2024 enthüllt Amazon Prime, wie es mit der etwas anderen Superhelden-Serie weitergeht. Gerade erst lief die letzte Folge von Staffel 4, schon wird eine neue Spin-Off-Reihe bestätigt.

Jensen Ackles kehrt in seiner Rolle als Soldier Boy nicht nur für die fünfte und finale Staffel von The Boys zurück, sondern nimmt auch zusammen mit Aya Cash als Stormfrond die Hauptrolle in der neuen Prequel-Serie The Boys: Vought Rising ein.

Darum geht es in Vought Rising

Die neue Serie spielt im New York der 1950er Jahre. »Wir freuen uns darauf, euch die nächste verrückte Serie aus der Welt von The Boys zu präsentieren«, kommentieren Serienschöpfer Eric Kripke und Showrunner Paul Grellong die Ankündigung. Grellong war bereits als Executive Producer an der Hauptserie beteiligt.

Vought Rising soll ein verzwickter Krimi werden und die Ursprünge des Konzerns Vought aufzeigen. Zudem werden wir Zeuge der »frühen Heldentaten von Soldier Boy und [der] teuflischen Manöver eines Supes«, die damals den Namen Clara Vought trug, den Fans aber als Stormfront bekannt ist. Sehr viel mehr ist über die Serie noch nicht bekannt.

Wann erscheint das Prequel? Noch wurde kein Zeitraum für einen möglichen Release genannt. Da Jensen Ackles allerdings die Hauptrolle sowohl in Vought Rising, als auch in der finalen Staffel 5 von The Boys übernimmt, werden wir uns wohl noch ein ganzes Weilchen gedulden müssen. Staffel 5 soll laut Schauspieler Karl Urban (spielt Billy Butcher) in zwei Jahren fortgesetzt werden.

Die lange Wartezeit können wir uns mit einer anderen Spin-Off-Serie vertreiben: Staffel 2 von Gen V soll bereits 2025 weitergehen. Darin geht es um Nachwuchshelden an einer Vough-Universität.

Neben Gen V und jetzt Vought Rising ist noch eine weitere Spin-Off-Serie in Entwicklung. The Boys: Mexico dürfte allerdings noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, denn die Serie steht auf wackeligen Beinen. Mehr dazu lest ihr im oben verlinkten Artikel. Wir haben euch außerdem alle Infos zu Staffel 5 von The Boys verlinkt und erklären euch zudem den großen Twist vom Finale der vierten Staffel und was er für die Zukunft der Serie bedeutet.