»Homelander ist kein Held« - Einer der größten Stars von The Boys ist überrascht, wie viele Fans den Bösewicht glorifizieren

Selbst der Darsteller von Homelander sieht in dem großen Ober-Schurken von The Boys keine heldenhaften Eigenschaften. Bildquelle: Amazon Studios

The Boys ist vieles - aber nicht subtil. Die brutale Anti-Superhelden-Serie macht von Anfang an unmissverständlich klar: Homelander ist der ultimative Bösewicht, dessen brutale Gräueltaten unverzeihlich sind.

Doch wer auf Social Media und Co. sucht, wird schnell feststellen: In manch einem Zuschauer bekommt das The Boys selbst mit dem Holzhammer nicht eingehämmert. Das hat selbst den Darsteller von Homelander überrascht, wie er im Gespräch mit Entertainment Weekly zugibt.

Homelander als Held? Für Antony Starr eine bizarre Vorstellung

Dabei geht Antony Starr darauf ein, wie sehr es ihn schockiert hat, dass Homelander von dem ein oder anderen Fan nicht nur bewundert, sondern sogar glorifiziert wird. Ein Umstand, den der 49-jährige Schauspieler auf keinen Fall nachvollziehen kann:

Wir hatten da ein paar Leute, denen wir auf Social Media so richtig einprügeln mussten: Dieser Kerl ist in wirklich keiner einzigen Geschichte der Held! Sie haben ihn gepriesen und sie lieben ihn, was so bizarr ist. [...] Ich habe wirklich nicht erwartet, dass die Leute [Homelander] mit gemischten Gefühlen gegenüberstehen - dass sie Empathie gegenüber diesem Monster verspüren.

Über bis dato vier Staffeln hinweg ist Homelander für den Tod von hunderten Menschen verantwortlich - teilweise auf sadistischste Art und Weise. Ihn zeichnet außerdem seine absolute Verachtung gegenüber jedem Lebewesen aus, das ihm in seinen Augen nicht würdig oder ebenbürtig ist (was so gut wie auf alles und jeden zutrifft).

2:15 The Boys - Korrupte und brutale Superhelden im Trailer zur Amazon-Serie

Autoplay

Die echte Welt holt The Boys ein

Mittlerweile wird Homelander und sein Supe-Regime, das spätestens mit dem Finale von Season 4 in die Vollen geht, sogar mit Donald Trump und der US-Regierung verglichen. Die Satire der Showrunner und Autoren von The Boys lässt sich nicht einmal mehr mit zwei geschlossenen Augen ignorieren.

Von dieser Entwicklung war Antony Starr aber tatsächlich nicht allzu angetan. Stattdessen wollte er Homelander anders aufziehen und keinen Klischee-Bösewicht, der seinen Schnurrbart zwirbelt . Offensichtlich hat aber Serien-Chef Eric Kripke seinen Willen bekommen, der seine Entscheidung wie folgt erklärt:

Wir spiegeln das, was in der Kultur vor sich geht, so gut wider wie keine andere Serie seit Veep oder The West Wing. Es macht mich nervös, in einer ähnlichen Gesellschaft zu sein, aber so ist es halt nun mal!

Staffel 5 wird die letzte von The Boys, die irgendwann 2026 bei Amazon Prime Video startet. Dabei dürfte dann die Fehde zwischen Billy Butcher (Karl Urban) und Homelander zwangsläufig beendet werden. 2025 geht es derweil schon mal mit Staffel 2 des Spin-offs Gen V weiter.

Für die Zeit nach wird schon fleißig an neuen Serien im Universum von The Boys gearbeitet. Dazu könnt ihr mehr unter den Links oben nachlesen.