The Boys: Für Staffel 2 von Gen V stehen jetzt gleich sieben Neuzugänge offiziell fest

Staffel 2 von Gen V soll 2025 starten, jetzt kennen wir ein paar Cast-Neuzugänge. Bildquelle: Amazon Studios

Die fünfte und letzte Staffel von The Boys lässt noch bis 2026 auf sich warten. Dafür geht es im kommenden Jahr mit dem Spin-off Gen V weiter. Die Dreharbeiten von Season 2 wurden erst vor wenigen Tagen beendet und jetzt kennen wir eine Handvoll Neuzugänge, die den Cast der Amazon-Serie ergänzen.

Wer sind die neuen Darsteller von Gen V: Staffel 2?

Wie Deadline berichtet, stoßen die folgenden sieben Schauspieler zur Besetzung von Gen V: Staffel 2 dazu. Seid schon mal gewarnt: Welche Charaktere sie spielen und sonstige Details zu ihren Rollen sind aktuell nicht bekannt!

Keeya King (Yellowjackets)

(Yellowjackets) Stephen Kalyn (Warrior Strong)

(Warrior Strong) Julia Knope (In The Dark)

(In The Dark) Stacey McGunnigle (This Hours Has 22 Minutes)

(This Hours Has 22 Minutes) Tait Fletcher (The Mandalorian)

(The Mandalorian) Wyatt Dorion (Eerie Hall)

(Eerie Hall) Georgie Murphy (Accused)

Damit ergänzen die genannten Darsteller den bereits bestehenden Cast von Gen V, der sich unter anderem aus Jaz Sinclair (Marie Moreau), Lizze Broadway (Emma Meyer), Maddie Phillips (Cate Dunlap), London Thor (Jordan Li), Derek Luh (ebenfalls Jordan Li) und Asa Germann (Sam Riordan) zusammensetzt.

Das zweite Spin-off zu The Boys wird dabei von dem überraschenden Tod von Chance Perdomo überschattet, der im März 2024 bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Seine Rolle wird für Staffel 2 von Gen V nicht neu besetzt, laut den Verantwortlichen hinter der Serie will man Chance Perdomo und sein Vermächtnis ehren . Was genau das für dessen Gen-V-Figur bedeutet, bleibt abzuwarten.

Wie geht es sonst mit The Boys weiter?

Ein konkreter Release-Termin für Staffel 2 von Gen V steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest. Möglicherweise dürfen Fans Mitte 2025 mit den neuen Episoden bei Prime Video rechnen.

The Boys endet wiederum 2026 mit einer fünften Staffel, während bereits fleißig an neuen Spin-offs gearbeitet wird. Nach Diabolical und Gen V soll zum Beispiel Vought Rising folgen: Ein Prequel, das sich in den 50ern abspielt und um Soldier Boy (Jensen Ackles) und Stormfront (Aya Cash) dreht.

Das soll es aber noch nicht gewesen sein: In Zukunft will Amazon die The-Boys-Kuh weiter melken und das Serien-Universum weiter ausbauen. Währenddessen wird übrigens auch eine weitere Comicvorlage von Autor Garth Ennis verfilmt, die sogar The Boys an Brutalität und Grausamkeit übertrifft. Mehr dazu erfahrt ihr unter den Links oben.