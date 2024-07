The Boys: Der große Twist aus Staffel 4 Folge 8 erklärt und was der für Staffel 5 bedeutet

Butcher ist in Staffel 4 Folge 8 von The Boys buchstäblich zum Monster geworden. Bildquelle: Amazon

Billy Butcher (Karl Urban) ist zurück, und plötzlich hat er schockierende neue Kräfte im Gepäck. Die vierte Staffel von The Boys enthüllt, dass Butcher nicht mehr nur ein normaler Mensch ist, sondern selbst ein Supe mit gefährlichen Tentakeln. Doch wie kam es dazu und was bedeuten diese Kräfte für die Zukunft der Serie?

Butchers tödliches Geheimnis

Schon früh in der vierten Staffel von The Boys gibt es Hinweise darauf, dass mit Butcher etwas nicht stimmt.

Nachdem er in der dritten Staffel durch eine Überdosis Temp V an Krebs erkrankt, wird schnell klar, dass mehr hinter seiner Krankheit steckt. In der vierten Folge kommt es zu einem entscheidenden Moment, als Butcher den Supe-Prediger Ezekiel in Stücke reißt – nur wie genau, bleibt zunächst ein Geheimnis.

Die finale Folge der vierten Staffel bestätigt, was viele vermutet haben: Butchers Krebstumore haben sich zu tentakelartigen Wucherungen entwickelt, die aus seiner Brust schießen können. Und diese sind nicht nur äußerst grotesk, sondern auch extrem tödlich.

In einem blutigen Showdown tötet er Victoria Neuman (Claudia Dumit) und bedroht alle anderen im Raum. Diese neuen Fähigkeiten sind offenbar das Ergebnis einer Mischung des temporären Temp V und der permanenten Compound V, das sich Butcher heimlich gespritzt.

Am Ende der Staffel scheinen ihn seine Kräfte vollständig unter Kontrolle zu haben - und Butcher sieht zudem wieder deutlich jünger aus, nachdem er sich ganz seiner mörderischen Seite hingegeben hat, die von Joe Kessler (Jeffrey Dean Moragan) verkörpert wird.

Dies lässt vermuten, dass Butcher nun ein dauerhafter Supe ist, der seine Kräfte unter Kontrolle hat. Doch es bleibt wiederum abzuwarten, ob er seine Kräfte behalten wird, vor allem, wenn er sich seiner menschlichen Seite, symbolisiert durch seine verstorbene Liebe Becca, zuwendet.

Wie könnte es in Staffel 5 weitergehen?

Mit seinen neuen Kräften ist Butcher besser denn je gerüstet, um es mit den mächtigsten Supes aufzunehmen.

Beim großen Showdown kann er problemlos Neuman töten und gleichzeitig ihre Tochter Zoe (Olivia Morandin) sowie Starlight (Erin Moriarty) und Kimiko (Karen Fukuhara) in Schach halten. Es ist also möglich, dass er nun mit Homelander (Antony Starr) und Soldier Boys (Jensen Ackles) auf Augenhöhe ist.

Die große Frage lautet allerdings: Wird Butcher nur gegen die bösen Supes rund um Homelander kämpfen? Oder wird er sich auch gegen seine eigenen Leute wenden? Und welche Rolle spielt dabei Homelanders Sohn Ryan, den Butchers menschliche Seite eigentlich beschützen will?

Die Möglichkeiten scheinen aktuell grenzenlos: Butcher als neuer Endgegner oder als Held, der am Ende doch noch zum Guten findet, aber deshalb seine Kräfte verliert und an seiner Krankheit stirbt.

Sicher ist nur, dass die fünfte Staffel von The Boys einige explosive Konfrontationen bereithält.