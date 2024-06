The Boys: Butchers großes Geheimnis könnte bereits vor zwei Jahren gelüftet worden sein

Butchers Tumor spielt eine zentrale Rolle in Staffel 4 von The Boys - und könnte noch für eine ekelige Überraschung sorgen. Bildquelle: Amazon.

Achtung, Spoiler! Dieser Artikel enthält Spoiler zur Handlung der vierten Staffel von The Boys.

In der neuesten Episode 4 von The Boys erleben wir eine überraschende Wendung: Butcher (Karl Urban) könnte tatsächlich Superkräfte haben.

Diese Enthüllung könnte nicht nur die Dynamik der Serie grundlegend verändern, sondern wird auch durch Hinweise aus einem zwei Jahre alten Spin-off untermauert.

Butcher und Compound V: Eine riskante Mischung

Kurzer Rückblick: Bereits in der dritten Staffel hat Butcher das experimentelle Temp-V genommen, das ihm und seinen Kameraden vorübergehend Superkräfte verliehen hatte. Diese Entscheidung kam jedoch mit einem hohen Preis: einem tödlichen Tumor, der nun wie ein schwarzer Klumpen in seinem Kopf umherschwimmt.

In der vierten Staffel erfahren wir, dass Butcher nur noch wenige Monate zu leben hat. In einem verzweifelten Versuch, sein Leben zu retten, injizierte er sich echtes Compound V, allerdings ohne sichtbaren Erfolg. Oder doch?

In Folge 4 der aktuellen Staffel sehen wir Butcher in einem erbitterten Kampf mit dem Superhelden-Prediger Ezekiel. Obwohl Butcher beinahe unterliegt, endet der Kampf mit einer Schwarzblende und er erwacht blutverschmiert inmitten der Überreste von Ezekiel.

Doch was ist geschehen? Butcher erinnert sich an nichts, aber die blutige Szene spricht Bände. Butcher könnte dank seiner Injektion des echten Compound V also tatsächlich Kräfte entwickelt haben.

2:36 The Boys: Im neuen Trailer zu Staffel 4 haben sogar Hühner und Schafe Superkräfte ... Moment, was?

Das Geheimnis unter Butchers Haut

Ein weiteres Geheimnis sind die seltsamen Bewegungen unter Butchers Haut: Diese Anomalie könnte eine Folge des Compound V sein. Und hier kommt jetzt das zwei Jahre alte Spin-off The Boys: Diabolical ins Spiel.

In der siebten Folge der Animationsserie mit dem Titel John und Sun-Hee wird die Geschichte einer Frau erzählt, die an einem inoperablen Tumor leidet. Ihr verzweifelter Ehemann verabreicht ihr deshalb Compound V, in der Hoffnung, sie zu heilen.

Der Tumor entwickelt dadurch jedoch ein Eigenleben, verlässt seine Wirtin und wächst weiter, indem er andere Lebewesen verschlingt. Könnte Butchers Tumor ebenfalls zu einem lebendigen Organismus geworden sein, der ihn womöglich sogar in Extremsituationen verteidigt?

So oder so: Alles deutet darauf hin, dass Butcher doch nicht den frühen Serientod stirbt und noch einmal die Chance bekommt, sich seinem Erzfeind Homelander zu stellen. Dass ihm dabei ein zum Leben erweckter Tumor helfen könnte, klingt zwar absurd, aber nach bizarren Episoden wie der Superhelden-Gangbang-Party in Herogasm aus Staffel 3 scheint keine Theorie mehr zu abwegig.