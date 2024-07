The Boys: In Staffel 5 sehen wir womöglich eine legendäre Szene aus der Comicvorlage

Homelander und das Weiße Haus werden in Staffel 5 von The Boys garantiert eine große Rolle spielen. Bildquelle: Amazon

Bis The Boys mit seiner fünften Staffel zurückkehrt, müssen wir leider noch eine ganze Weile warten. Doch wie es scheint, könnt ihr euch auf eine legendäre Szene direkt aus den Comics freuen.

Die Macher der Serie haben bereits bewiesen, dass sie ein Händchen dafür haben, einige ikonische Momente angemessen der Vorlage auf den Bildschirm zu bringen, und die neueste Season verspricht, diese Tradition fortzusetzen.

Spoiler-Warnung! Dieser Artikel enthält Spoiler zu Staffel 4 und zur Comicvorlage von The Boys.

Homelander, Butcher und das Weiße Haus

Ein frisch veröffentlichtes Promo-Bild sorgt gerade für besondere Aufregung: Es zeigt Homelander vor dem Weißen Haus, eine klare Anspielung auf eine der denkwürdigsten Szenen der Comics.

Das Promo-Bild zeigt Homelander selbstbewusst vor dem Weißen Haus und ist eine Hommage an die Szene aus den Comics, in der Billy Butcher vor dem Weißen Haus steht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das steckt hinter der Szene: Im Comic bereitet Homelander einen Staatsstreich vor, für den er loyale Superhelden um sich schart. Im großen Finale erobert er das Weiße Haus und tötet den US-Präsidenten.

Daraufhin belagert das US-Militär das Weiße Haus und Billy Butcher übernimmt das Kommando. Um seine Freunde und die Soldaten nicht zu gefährden, stellt er sich Homelander im Oval Office allein. Diese dramatische Konfrontation könnte nun in der Serie gespiegelt werden, wie das Promo-Bild andeutet.

Allerdings gibt es einen Unterschied: Im Bild der Serie steht Homelander vor dem Weißen Haus, nicht Butcher. Während Butchers legendärer Auftritt in den Comics eine Kampfansage an die Superhelden darstellt, deutet Homelanders Auftritt vielmehr auf seine Ambitionen hin, die Macht im Land zu übernehmen.

In der fünften Staffel von The Boys könnte es zu einem epischen Showdown kommen: Mit einem Homelander, der nach dem Tod von Victoria Neuman nun an der Macht ist, stehen die Mitglieder von The Boys vor ihrer bisher größten Herausforderung - zumal er mit Sister Sage die klügste Person der Welt an seiner Seite hat.