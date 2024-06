The Boys: Staffel 4 wird von Fans zerrissen – weil sie dachten, Homelander sei einer von den Guten

Die Polit-Satire wird in Season 4 von The Boys besonders deutlich. Einigen Fans schmeckt das nicht. Bildquelle: Amazon Studios

Die vierte Staffel von The Boys polarisiert wie nie zuvor: Während Kritiker die Staffel mit einer beeindruckenden Bewertung von 95 Prozent auf Rotten Tomatoes loben, liegt der User-Score bei überraschend niedrigen 49 Prozent. Doch was steckt hinter dieser Diskrepanz und warum sorgt die neue Season für so viel Aufregung?

Ein Missverständnis sorgt offenbar für Fan-Frust

Obwohl Staffel 4 von den Kritikern hochgelobt wird, zeigt sich bei den Zuschauerbewertungen ein anderes Bild. Einige Fans bemängeln die Dialoge und Charakterentwicklungen, während andere auf Plot Holes hinweisen.

Doch für viele ist die zunehmende politische Ausrichtung der Serie der größte Kritikpunkt: The Boys war zwar schon immer politisch, aber Staffel 4 treibt dies auf die Spitze. Homelander wird nun noch deutlicher als Verkörperung faschistischer Ideologien dargestellt, während die Serie die Spaltung der Gesellschaft und den Missbrauch von Macht thematisiert.

1:09 The Boys: Zu Staffel 4 gibt's jetzt einen neuen Teaser in der Form eines ... Wahlkampfvideos?

Insbesondere einige konservative Zuschauer fühlen sich dadurch auf den Schlips getreten. Ihre Reaktion: Die Serie sei inzwischen woke und politisch einseitig geworden.

Erstaunlich ist das Missverständnis vieler Fans über die Figur des Homelanders. Wie Schöpfer Eric Kripke in einem Interview mit SlashFilm betont, gibt es einen beträchtlichen Anteil von Zuschauern, die nicht erkennen, dass The Boys zu großen Teilen auch eine Satire ist.

Einige dieser Zuschauer sahen Homelander offenbar als eine Art missverstandenen Helden, nur um in Staffel 4 festzustellen, dass er eigentlich der Bösewicht ist. Diese Erkenntnis führt laut Krippke jetzt zu einem Aufschrei und den negativen Kritiken.

Dass sich die Bewertungen derzeit im freien Fall befinden, dürfte aber zum Teil auch auf das sogenannte Review Bombing zurückzuführen sein - wovon gerade zum Beispiel auch The Acolyte betroffen ist. Dabei hinterlassen Nutzer absichtlich negative Bewertungen, oft ohne die Serie gesehen zu haben, um ein politisches Zeichen zu setzen. Die tatsächliche Resonanz auf die Serie wird dadurch verzerrt.