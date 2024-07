Zu The Boys: Staffel 5 und Gen V: Staffel 2 gibt's jetzt ganz offiziell eine Ansage zum Release

Endlich wissen wir, wann es mit The Boys und Gen V weitergehen wird. Bildquelle: Amazon

Fans der beliebten Superhelden-Serie The Boys müssen sich auf eine lange Wartezeit einstellen.

Karl Urban, der in der Serie den raubeinigen Billy Butcher spielt, hat auf Instagram bestätigt, dass die fünfte und letzte Staffel erst 2026 auf Prime Video zu sehen sein wird:

Die Zusammenarbeit mit dem illustren Jeffrey Dean Morgan war jeden Tag das Beste an meinem Job. Das war's erst mal von @theboystv. Wir sehen uns in … zwei Jahren (wünschte, es wäre früher) für die letzte Staffel auf Prime Video.

Spoiler-Warnung! Dieser Artikel enthält Spoiler zu The Boys - Staffel 4 und Gen V.

So vertreibt ihr euch die lange Wartezeit auf Staffel 5

Mit dem Ende der vierten Staffel hat sich The Boys noch weiter von der Comicvorlage von Garth Ennis und Darick Robertson entfernt.

Wer nach dem Ende von Staffel 4 also noch nicht genug von Butcher, Homelander und Co. bekommen hat, kann sich die Wartezeit zwar mit dem Ursprungsmaterial vertreiben, wird dort aber eher wenig konkrete Hinweise finden, was in Staffel 5 passieren wird. Immerhin geht die Serie teilweise stark in eine andere Richtung und auch den großen Homelander-Twist aus den Comics wird es nicht geben.

2:36 The Boys: Im neuen Trailer zu Staffel 4 haben sogar Hühner und Schafe Superkräfte ... Moment, was?

Daher bleibt es spannend, wie die Serie ihr großes Finale gestalten wird.

Serienschöpfer Erik Kripke erklärte zuvor, dass die Entscheidung, nach fünf Staffeln Schluss zu machen, unter anderem auf dramaturgischen Überlegungen beruhe:

Drei und fünf sind die großen magischen Zahlen für das Schreiben. […] Es ist genug Zeit, um die Geschichte zu erzählen, aber auch, um sie zu einem Höhepunkt zu bringen, ohne dass sie sich abnutzt.

Mit Gen V geht es 2025 weiter

Eure beste Option, euch auf Staffel 5 vorzubereiten, dürfte das Spin-Off Gen V sein. Dieses stammt ebenfalls aus der Feder von Eric Kripke und erzählt eine eigene Geschichte rund um Nachwuchshelden an einer Vought-Universität.

Doch es gibt auch zahlreiche Verbindungen zwischen den Serien:

Viele bekannte Figuren wie A-Train oder Vought-CEO Ashley Barrett treten in Gen V auf.

Gen V greift einige Handlungssträge aus The Boys auf, etwa den Prozess gegen Homelander.

Der Anti-Supe-Virus wird zuerst in Gen V eingeführt und spielt später in der vierten Staffel von The Boys eine zentrale Rolle.

Einige Nachwuchs-Supes aus Gen V tauchen bereits in Staffel 4 von The Boys auf: Cate Dunlap (Maddie Phillips) und Sam Riordan (Asa Germann).

1:58 The Boys und Gen V zeigen im offiziellen Video, wie sich die beiden Amazon-Serien überschneiden

Die gute Nachricht: Auf die zweite Staffel von Gen V müsst ihr euch nicht allzu lang gedulden.

Vernon Sanders, Chef der Serien-Sparte der Amazon MGM Studios, hat inzwischen offiziell bestätigt, dass Gen V 2025 mit Staffel 2 fortgesetzt wird.

Trotz der langen Wartezeit könnt ihr euch also auf neue Inhalte aus dem The Boys-Universum freuen.

Neben Gen V ist zudem mit The Boys: Mexico ein weiteres Spin-off in Entwicklung. Dieses wird allerdings noch länger auf sich warten lassen.

Mehr zum aktuellen Stand des Projekts und wie es in Staffel 5 weitergehen könnte, findet ihr oben in der Link-Box.