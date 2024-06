The Boys: Ist nach Staffel 5 doch nicht Schluss? Showrunner rudert beim Serien-Ende zurück

Wenn es um das Ende von The Boys geht, will der Showrunner der Serie zukünftig lieber »den Mund halten«. Bildquelle: Amazon Studios

Das Ende von The Boys ist offenbar doch noch nicht in Sicht. 2020 meinte Showrunner Eric Kripke (via X, ehemals Twitter) noch, dass er seine brutale Anti-Superhelden-Serie gerne mit fünf Staffeln beendet. Jetzt startet am 13. Juni die vierte Season bei Prime Video, während die fünfte bereits offiziell angekündigt wurde.

Nur fünf oder gleich fünfzehn Staffeln für The Boys?

Doch ist danach mit The Boys auch Schluss? Nicht unbedingt. Denn in einem neuen Interview mit Inverse rudert Kripke diesbezüglich zurück. Zwar bestätigt der Showrunner nicht offiziell, dass The Boys eine sechste, siebte oder achte Staffel bekommt (das dürfte noch immer Amazon entscheiden), doch Season 5 ist wohl auch nicht die letzte.

Ich habe gelernt, dass ich nicht die richtige Person dafür bin, um zu sagen, wie viele Staffeln eine TV-Serie umfassen soll. Ohne Übertreibung bin ich dafür wohl der denkbar schlechteste Ansprechpartner in der Geschichte der Entertainment-Industrie. Jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich musste feststellen: Du hast recht. Das ist lächerlich. Ich muss wirklich meinen Mund halten. Und das werde ich auch tun.

Damit bezieht sich Kripke übrigens auf Supernatural: Die Fantasy/Mystery-Serie sollte unter Kripke ebenfalls nur fünf Staffeln lang laufen, kam letztendlich aber auf stolze 15 Seasons! Ob The Boys tatsächlich vergleichbar lange läuft, muss sich natürlich erst zeigen. Bei dem anhaltenden Erfolg der Amazon-Serie wäre das aber nicht völlig abwegig.

2:36 The Boys: Im neuen Trailer zu Staffel 4 haben sogar Hühner und Schafe Superkräfte ... Moment, was?

The Boys wird regelmäßig von Höchstwertungen von Kritikern sowie Fans überflutet und hinter diesen Zahlen müssen sich auch die Einschaltquoten nicht verstecken. Mittlerweile wurde das Universum von The Boys sogar um zwei Spin-offs erweitert - Diabolical und Gen V - während an einer dritten gearbeitet wird.

Dass Kripke bezüglich des Serien-Endes von The Boys scheinbar zurückrudert, kommt übrigens nicht bei jedem Fan gut an. Zum Beispiel auf Reddit spricht sich ein Großteil der User dafür aus, dass sie lieber ein richtiges Ende auf einer hohen Note bevorzugen, bevor sich die Serie zu sehr im Kreis dreht und langfristig an Qualität und Biss einbüßt.

Mehr dazu, was aktuell in der Welt von The Boys passiert und was ihr vor dem vierten Staffelstart am 13. Juni 2024 wissen solltet, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Wie steht ihr zu dem Thema: Soll The Boys eurer Meinung nach mit Staffel 5 enden oder könnt ihr von der Amazon-Serie gar nicht erst genug bekommen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!