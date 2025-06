The Boys: Staffel 5 ist im Kasten – wann startet das große Finale?

Soldier Boy hat überlebt – das wurde am Ende von Staffel 4 verraten.

Gute Nachrichten für alle Fans von The Boys: Die Dreharbeiten zur fünften und finalen Staffel sind offiziell beendet! Am 21. Juni 2025 fiel die letzte Klappe – damit ist die Produktion nach rund sieben Monaten endlich im Kasten.

Wann startet Staffel 5 auf Prime Video?

Auch wenn Amazon Prime Video noch kein exaktes Datum nennt, verdichten sich die Hinweise auf einen Release im Sommer 2026. Das passt perfekt zum bisherigen Veröffentlichungsrhythmus: Staffel 2 kam im September 2020, Staffel 3 im Juni 2022, Staffel 4 im Juni 2024.

Und auch Karl Urban alias Billy Butcher hat bereits im Sommer 2024 in einem Instagram-Post durchblicken lassen, dass das große Finale 2026 erscheinen soll. Die Wartezeit wird also noch etwas andauern, aber das Ziel ist in Sicht.

2:58 The Boys zeigt im Blooper-Video, was beim Dreh von Staffel 4 alles schief gelaufen ist

Was ihr aber nicht unterschätzen dürft: Die Postproduktion von The Boys ist extrem aufwendig und verschlingt traditionell viel Zeit. Schon bei Staffel 4 dauerte es ganze 14 Monate von Drehschluss bis zum Release. Effekte, Schnitt, Sounddesign und die vielen CGI-Szenen brauchen einfach ihre Zeit, damit die Serie am Ende wieder so spektakulär aussieht, wie ihr es gewohnt seid.

Deshalb ist ein Start vor Sommer 2026 praktisch ausgeschlossen – und selbst dieser Zeitrahmen ist ambitioniert, sollte aber, mit etwas Glück, gehalten werden können.

Was erwartet euch im großen Finale?

Showrunner Eric Kripke selbst sagt, dass die Serie immer auf fünf Staffeln ausgelegt war – jetzt sollen alle Handlungsstränge zusammenlaufen, ein würdiges, blutiges Finale liefern und Staffel 5 soll die Show-Version der Apokalypse werden.

Nach dem dramatischen Ende der vierten Staffel stehen die Zeichen auf Eskalation: Homelander hat die Macht übernommen, die Welt steht am Abgrund und die Boys müssen ein letztes Mal alles riskieren, um den Wahnsinn zu stoppen. Kripke verspricht: Niemand ist sicher, Schockmomente und Verluste sind garantiert – jetzt kann wirklich alles passieren!