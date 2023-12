Eins der erfolgreichsten Horror-Spiele auf Steam bekommt ein Spinoff für alle Multiplayer-Verweigerer

Der Killer im Spiel heißt vermutlich Frank Stone - klingt ein wenig nach Frankenstein.

Das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight ist seit Jahren ein Dauerbrenner auf Steam und wird täglich von zehntausenden Spielern gleichzeitig gezockt. Nachdem es bereits ein kurioses Spinoff in Form einer Dating Sim gegeben hatte, wird das düstere Universum nun mit einem waschechten Story-Spiel erweitert.

Dafür haben sich die Entwickler von Behaviour Interactive mit niemand Geringerem als den Horrorexperten von Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry) zusammengetan, die jetzt gemeinsam mit ihnen am neuen Titel namens The Casting of Frank Stone arbeiten.

Dead by Daylight geht neue Wege – das erwartet euch

Die offizielle Ankündigung erfolgte während den Game Awards, bei denen auch gleich ein erster, äußerst atmosphärischer Cinematic Trailer gezeigt wurde:

1:45 Die Macher von Until Dawn verwandeln Dead by Daylight in ein Singleplayer-Spiel

Darum geht's: Das Spiel verspricht eine fesselnde Story mit einem völlig neuen Figurenensemble, bekannte Killer und Überlebende aus Dead by Daylight sollen wohl nicht auftauchen - The Casting of Frank Stone spielt nämlich in den 1950er- oder 60er-Jahren. Garantiert werden die Charaktere aber früher oder später auch im Multiplayer-Spiel landen.

Im Mittelpunkt steht die düstere Vergangenheit von Frank Stone, dessen blutiges Erbe über der Stadt Cedar Hills zu schweben scheint. Wie in den anderen Supermassive-Spielen schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Charaktere, in diesem Fall offenbar abenteuerlustiger Teenager, die das Geheimnis um Frank Stone lüften wollen.

Neben der fesselnden Erzählweise und dichten Atmosphäre, die Supermassive auszeichnet, soll auch die Entscheidungsfreiheit wieder eine zentrale Rolle spielen. Wie in früheren Projekten des Studios werden diese Entscheidungen über das Schicksal eurer Charaktere entscheiden und womöglich in einem verfrühten Ableben enden.

Die Veröffentlichung ist für 2024 für PlayStation 5, Xbox Serie X/S und PC (Steam, Epic, Windows) geplant.

Was meint ihr, liebe Leserinnen und Leser? Wie gefällt euch die Idee, dass sich zwei Horror-Ikonen für ein neues Spiel zusammentun? Könnte The Casting of Frank Stone eine neue Ära in der Geschichte von Dead by Daylight einläuten? Oder hättet ihr euch für das nächste Spiel lieber wieder ein originales Setting gewünscht? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen!