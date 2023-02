The Day Before: Jetzt löscht YouTube auch noch den neuen Trailer, was ist da los?

Die Schlagzeilen um The Day Before nehmen kein Ende. Nach dem Steam-Verschwinden und der Release-Verschiebung kam endlich mal ein richtiger Gameplay-Trailer, der aber nur für mehr Diskussionen sorgte. Jetzt hat YouTube das Video auch noch von der Plattform geworfen.

Wenn ihr das Video jedoch weiterhin sehen wollt, könnt ihr das bei uns gleich hier machen:

10:01 The Day Before zeigt 10 Minuten Gameplay mit Erkundung, Kämpfen und Crafting

Survivalspiel oder Kalender-App?

Die Entwickler melden sich auf Twitter auch gleich zu Wort. Grund sei die Namensstreitigkeit um den Titel des Spiels. Deshalb wäre das Spiel auch auf Steam verschwunden. Auch wenn der Name The Day Before perfekt zu einem Survival-Zombie-Spiel passt, ist er schon für eine Kalender-App vergeben. Fntastic nennt auf Twitter drei Fakten über diesen Fall:

Der sogenannte Besitzer der Titelrechte ist der Entwickler der Kalender-App, welche nichts mit der Spielekategorie zu tun hat. Nachdem wir das Spiel 2021 angekündigt haben, wollte er ebenfalls den Titel übernehmen und hat vor uns Markenrechte angemeldet Er bietet uneindeutig an, ihn zu kontaktieren, um etwas zu besprechen, aber was? Wir werden kämpfen. Die Kraft liegt in der Wahrheit. Fntastic via Twitter

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nach den letzten Wochen ist die Stimmung in den Kommentare sichtlich im Keller, das Verständnis ist bei den meisten nicht mehr vorhanden. So schreibt Tophomatic auf Twitter: Ändert …einfach …den …Namen …

RedBeardMortis witzelt darüber, dass der nächste Post bestimmt eine Release-Verschiebung nach 2024 ankündigen wird.

JakeLuiz findet klare Worte für den Post: Lasst mich das zusammenfassen: Ihr habt nie eine Marke angemeldet, habt es ignoriert, wurdet dann gebeten, die Verwendung der Marke einzustellen, die ihr nie eingetragen und damit nicht besitzt habt und sagt dann „Macht liegt in der Wahrheit“? Eher „Macht liegt darin, die richtigen Markenanwälte einzustellen oder zu konsultieren. Aber okay …

26 14 Verfehlter Hype um The Day Before Was das Gameplay zeigt und was nicht, ist entlarvend

Das Gameplay-Video wurde bereits heiß diskutiert, bevor es von der Videoplattform gelöscht wurde. Warum die Gemüter darüber so erhitzt sind, könnt ihr in unserer oben verlinkten Analyse lesen.

Rechnet ihr noch mit einem Release zum 10. November? Oder habt ihr The Day Before schon komplett abgeschrieben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!