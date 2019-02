Nach einer Alpha im Dezember, einer Closed Beta Anfang Februar und einem technischen Test mit wenigen Auserwählten folgt nun endlich die offene Beta von The Division 2, an der alle Spieler teilnehmen dürfen.

Damit ihr euch vorbereitet auf Washington D.C. stürzen könnt, haben wir in diesem Artikel die wichtigsten Informationen zur Open Beta gesammelt. Spieler der Private Beta werden einige Inhalte schon kennen, es gibt aber auch ein paar Neuerungen.

Die Open Beta läuft vom 1. März bis 10 Uhr morgens am 5. März. In Europa könnt ihr den Preload bereits am Donnerstag, den 28. Februar um 10 Uhr starten. Der Download ist etwa 50 GB groß.

In der Open Beta stecken alle Inhalte aus der Private Beta und ein paar Extras. Die Neuerungen sind:

Daneben erwarten euch fünf Nebenmissionen und vier Gebiete, die ihr erkunden könnt. Außerdem gibt es weitere Nebenbeschäftigungen wie einnehmbare Kontrollpunkte und öffentliche Hinrichtungen, die ihr verhindern müsst.

Und dann könnt ihr auch noch eine der drei Dark Zones besuchen und im PvP-Modus Gefecht, quasi Team-Deathmatch, gegen andere Spieler antreten. Habt ihr die Hauptmission Jefferson Trade Center abgeschlossen, steht euch außerdem eine Endgame-Mission mit drei vorgefertigten Charakteren aller Spezialisierungen zur Verfügung.

Die Entwickler von The Division 2 haben auf Twitter Item-Belohnungen für alle Spieler angekündigt, die an der Open Beta teilnehmen und bestimmte Ziele erreichen.

Agents, are you ready to help us test #TheDivision2 Open Beta? Take a look at the rewards you can get for playing, with a brand new Backpack Trophy exclusively available for participating this weekend! pic.twitter.com/6TrZdmb54a