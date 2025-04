Bethesda zersägt Server von The Elder Scrolls Online und verkauft die Einzelteile an Fans

Nach zehn Jahren in Tamriel gibt's jetzt auch mal etwas Physisches zu kaufen.

Am 4. April 2014 erblickte ein neues MMO das Licht der Welt. Die Geburt verlief zwar etwas holprig: Bugs, schwache Performance und ein viel kritisiertes Abo-Modell sorgten nicht gerade für viel Liebe auf den ersten Blick. Aber mit der Zeit entwickelte sich The Elder Scrolls Online in ein formidables Spiel.

Jetzt feiert The Elder Scrolls Online (etwas verspätet) sein 10-jähriges Jubiläum. Die besonders treuen Fans haben nun die Möglichkeit, einen besonderen Einkauf zu tätigen: Ihr könnt ein Serverblatt kaufen, das noch aus dem ersten Server von ESO stammt.

Was genau steckt drin?

Für 110 US-Dollar erhaltet ihr im Bethesda Shop einen schicken Holzrahmen, in dessen Inneren sich eine goldene Gedenkplatte aus Zink befindet. Die Inschrift besagt:

Als The Elder Scrolls Online 2014 auf den Markt kam, wurde eine erstaunliche Community geboren. Seitdem haben die Spieler Tamriel gemeinsam erkundet, sich in Gefahren gestürzt, eine atemberaubende Welt entdeckt und sogar echte Verbindungen geknüpft, die über das Spiel hinausreichen. Diejenigen, die sich etwas wirklich Bedeutungsvolles wünschen, um sich an mehr als ein Jahrzehnt Abenteuer mit Freunden zu erinnern, können jetzt ein echtes physisches Stück der The-Elder-Scrolls-Online-Geschichte haben: einen Stick RAM, der von einem der ursprünglichen Server des Spiels stammt.

Neben der Gedenkplatte befindet sich dann noch das gute Stück RAM, welches ihr problemlos aus dem Rahmen entfernen könnt. Das ist mit einem Sticker nummeriert, damit sich Sammler zusätzlich noch um das Serverblatt mit der Nummer 0001 streiten können. Die Stückzahl ist auf 2.000 Serverblätter limitiert.

The Elder Scrolls Online ist übrigens nicht das erste MMO, das Teile des ursprünglichen Servers verkauft. Bereits World of Warcraft hat im Jahr 2012 Serverblätter an die Fans verkauft. Mittlerweile werden diese für horrende Preise im vierstelligen Bereich auf Ebay und Co. verscherbelt. Ob die ESO-Serverblätter mit der Zeit auch so begehrt sein werden, muss sich natürlich noch zeigen.