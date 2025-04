11 Minuten haben gereicht, um die Fortsetzung von The Expanse mit Originalautoren und einem Serien-Schauspieler zu finanzieren

Mit einem The Expanse-Schauspieler und unter Aufsicht der Originalautoren wird die Science-Fiction-Serie erneut forgesetzt, finanziert von den Fans.

Die preisgekrönte Science-Fiction-Serie The Expanse ist vorbei, aber erlebt in einem anderen Medium gerade eine bemerkenswerte Wiederbelebung. Die zweite Folge einer bei Fans von Büchern und Amazons Streaming-Serie beliebten Comic-Serie geht auf Kickstarter aktuell durch die Decke.

Innerhalb von nur 11 Minuten erreichte die Crowdfunding-Kampagne für The Expanse: A Little Death ihr Finanzierungsziel von 50.000 US-Dollar (circa 45.000 Euro). Am ersten Tag wurden sogar 394.590 US-Dollar gesammelt, was nahezu dem Achtfachen des ursprünglichen Ziels entspricht und sofort sieben Stretchgoals der Kampagne erfüllte.

Bei Redaktionsschluss war der Spendenbetrag bereits auf über eine halbe Million Dollar gestiegen - die Kampagne läuft noch bis Anfang Mai:

1:59 Der Kickstarter-Ttailer zu The Expanse: A Little Death zeigt auch die Amos-Actionfigur

Eine offiziell abgesegnete Fortsetzung

Das Projekt steht unter der Oberaufsicht der beiden Originalautoren der Romanreihe, bekannt unter dem Pseudonym James S.A. Corey. Zudem ist Wes Chatham, der in der TV-Serie die Rolle des Amos Burton verkörperte, als Co-Autor beteiligt. Besonders spendable Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne (ab 550 Dollar) erhalten sogar eine Amos-Actionfigur.

A Little Death soll vier Folgen umfassen und die Geschichte bis zum Auftritt des Imperiums von Laconia, das in der TV-Serie lediglich angeteast wurde. Hauptautor ist Andy Diggle, die Zeichnungen stammen von Francesco Pisa. Beide haben bereits am Vorgänger The Expanse: Dragon Tooth gearbeitet.

Das ist eine 12-teilige Comicserie, die die Ereignisse nach dem Finale der TV-Serie fortsetzt. Die Handlung beginnt einige Jahre nach dem Ende der sechsten Staffel und beleuchtet die Nachwirkungen des Free-Navy-Konflikts. Die Geschichte folgt der Crew der Rocinante bei der Jagd auf einen mörderischen Piraten, während Chrisjen Avasarala eine militärische Verschwörung untersucht. ​

Eine erfolgreiche Crowdfunding-Geschichte

Die Leserreaktionen auf Dragon Tooth waren überwiegend positiv. Auf Goodreads erhielt der erste Band durchschnittlich 4 von 5 Sternen, basierend auf 295 Bewertungen. Ein Nutzer kommentierte: »Diggle hat definitiv die Stimmen der Charaktere getroffen. Es war, als würde man eine Episode der TV-Show lesen.« ​

Die enorme Resonanz auf die Kampagne zeigt die anhaltende Begeisterung der Fans für das Sci-Fi-Universum von The Expanse. Bereits der vorherige Comic The Expanse: Dragon Tooth stellte Rekorde auf, indem er am ersten Tag 342.214 US-Dollar einbrachte. Die aktuelle Kampagne übertrifft diesen Erfolg sogar noch.