Ihr habt weniger als 30 Tage, um eine der besten Sci-Fi-Serien bei Prime Video im Abo zu gucken

The Expanse wird in den nächsten 30 Tagen aus dem Programm von Prime Video verschwinden. Bildquelle: Amazon Prime Video

Wer bei Prime Video auf die Titel, die in den nächsten Tagen ablaufen, schaut, wird mit Erschrecken feststellen: Moment mal, eine der besten Sci-Fi Serien soll schon bald verschwinden! Damit ist The Expanse gemeint.

Was ist genau passiert?

The Expanse reiht sich derzeit in die Prime-Video-Kategorie »Titel, die in den nächsten 30 Tagen ablaufen« ein. Und das obwohl Staffeln 4 bis 6 sogar hauseigene Produktionen sind.

Wir haben bei der Pressestelle von Prime Video nachgefragt, wann genau The Expanse aus dem Angebot verschwindet. Die konnte uns noch keinen genauen Termin nennen. Haltet aber in jedem Fall die Augen offen. Wenn ein Datum feststeht, erscheint es in der Serienbeschreibung.

Die Serie zählt zu den erfolgreichsten Sci-Fi-Projekten bei Prime Video überhaupt. Allein deshalb ist die Nachricht so überraschend. Auf Rotten Tomatoes erhält die Serie von Kritiker stolze 95 Prozent. Auch in der Filmdatenbank IMDb kommt die Serie mit 179.501 Bewertungen auf eine Bewertung von 8,5 Sternen.

Warum das Verschwinden von The Expanse ungewöhnlich ist

Die ersten drei Staffeln produzierte und strahlte SyFy aus. Nachdem der amerikanische Fernsehsender The Expanse 2018 absetzte, sicherte sich Amazon die Rechte und führte die Sci-Fi-Geschichte fort.

Doch nach der sechsten Season zog auch der Streaming-Anbieter den Stecker und seit 2022 erscheinen keine neuen Folgen mehr. Dabei gibt es noch noch drei weitere Bücher, die verfilmt werden könnten, denn The Expanse basiert auf einer Romanreihe von James S. A. Corey.

1:04 The Expanse: Trailer zur ersten Staffel der Sci-Fi-Serie

Darüber, warum genau The Expanse jetzt aus dem Programm von Prime Video verschwindet, können wir nur spekulieren. Wir haben bei der PR nachgefragt, aber zu den Gründen konnten sie sich nicht äußern.

Wir würden entsprechend vermuten, dass die komplizierte Lizenzlage mit SyFy und Amazon ausschlaggebend sein dürfte. Es wäre denkbar, dass nur die ersten drei Staffeln - die von SyFy produziert wurden - von Amazon verschwinden. Die bietet der Konzern aktuell ebenfalls zum Kauf an.

Shows, die ein ähnliches Schicksal teilen

Es ist eher ungewöhnlich, dass Streaming-Anbieter ihre eigenen Produktionen aus dem Programm nehmen. Dennoch gibt es Ausnahmefälle. Einer davon ist zum Beispiel die Serie Willow - Ende November 2022 setzte Disney Plus den Originalfilm von 1988 mit einer Mini-Serie fort.

Doch bereits im Mai 2023 nahm der Konzern das Projekt wieder von der Plattform. Gründe dafür sind zumeist die teuren Lizenzkosten, zu niedrige Zuschauerzahlen und dass jede Serie und jeder Film grundsätzlich laufende Kosten für den Anbieter bedeuten.

Bei der Meldung sind tatsächlich auch einige Redaktionsmitglieder ganz hibbelig geworden. Denn viele von uns hatten The Expanse noch auf ihrer Watch-List. Aber vielleicht ist nicht alle Hoffnung vergeben. Die Produktionsfirma Alcon Entertainment ist nämlich nicht abgeneigt, weitere Staffeln umzusetzen - vorausgesetzt es lässt sich ein Partner wie zuvor Amazon finden.