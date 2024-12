»Eine Tragödie!« - Disney ließ eine zwei Jahre alte Fantasy-Serie verschwinden und der Star ist immer noch wütend

Das vergangene Verhalten von Disney macht Warwick Davis auch nach anderthalb Jahren noch wütend. Bildquelle: Disney

Rund 34 Jahre nach dem Originalfilm Willow setzte eine Mini-Serie Ende November 2022 die Geschichte bei Disney Plus fort. Dafür kehrte sogar der Hauptdarsteller Warwick Davis zurück. Im Mai 2023 verschwand die Serie jedoch schon wieder aus dem Programm. Willow ist auch auf keiner anderen Streamingplattform zu finden.

Davon ist Warwick Davis alles andere als begeistert und schießt jetzt offen gegen Disney - schon wieder. Bereits Mitte Oktober 2023 bezeichnete er das Verhalten des Mäuse-Konzerns als »peinlich« (via X). Damals wie heute bekommt er in den Kommentaren viel Unterstützung von Fans.

Der Willow-Schauspieler ist sauer

Am 11. Dezember 2024 teilte Warwick Davis auf der Plattform X ein Foto, das an seine Zeit in der Rolle des Willow Ufgood erinnert. Zusätzlich macht der 54-Jährige seinem Ärger über Disneys Umgang mit der Serie Luft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dieses Bild tauchte gerade als Erinnerungsfoto auf. Eine Behind-the-Scenes-Aufnahme von der Serie Willow. Es ist eine Tragödie, dass Disney Plus bei ihren kreativen Entscheidungen die Aktionäre über die Abonnenten stellt. [...] Ich habe jede Folge nur einmal gesehen!

Das sind ziemlich harsche Worte vonseiten des Darstellers. In den Kommentaren erhält Davis viel Zuspruch von seinen Fans. Hier sind ein paar Beispiele:

Geld ist wichtiger als alles andere. - User TheCl0wn85

- User TheCl0wn85 Gerechtigkeit für Willow! So eine fantastische Serie, die noch so viel mehr zu erzählen hatte. Es ist eine Schande, dass sie die Geschichte nicht fortsetzen werden. - User Pirate_Angel_

- User Pirate_Angel_ Es ist eine Schande, wie sie dich behandelt haben, Warwick. Willow war die beste Serie des Jahres, unglaublich lustig. [Sie] Hätte auf jeden Fall eine Staffel 2 verdient. - User disparutoo

- User disparutoo Willow auf Disney Plus war eine meiner Lieblingsserien. Ich wünschte, sie würden sie zurückbringen. Sie war fantastisch und der Film auch. Jede Rolle, die du gespielt hast, hat jede Serie und jeden Film phänomenal besser gemacht. Danke, dass du so fantastisch bist! - User razimus

- User razimus Ja, es ist eine Tragödie. Ich habe alle Episoden nur einmal gesehen. Es wäre schön gewesen, wenn sie die Serie wenigstens auf digitalen Plattformen zum Kauf angeboten hätten. Es ist eine Schande, dass sie die Serie einfach aus dem Verkehr ziehen wollten. - User justinrayharvey

2:08 Willow: Nach über 30 Jahren wird der Fantasy-Klassiker noch 2022 auf Disney+ fortgesetzt

Autoplay

Aber warum nahm Disney die Serie aus dem Programm? Die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach: Jede Serie und jeder Film verursacht laufende Kosten für die Streaming-Plattform.

Die Bewertungen fielen für die Serie auch eher durchschnittlich aus. Obwohl Willow Kritiker mit 84 Prozent auf Rotten Tomatoes überzeugen kann, sind die Zuschauer eher mäßig beeindruckt. Der Audience Score liegt bei 65 Prozent, während die Zustimmung auf Metacritics nur bei 3,2 liegt.

Worum geht’s in Willow?

Die Serie ist eine Fortsetzung des Films Willow (1988) und spielt 16 Jahre später. Willow Ufgood (Warwick Davis) wird von einer jungen Frau namens Kit gebeten, ihren Bruder zu finden. Begleitet werden Willow und Kit auf ihrer Suche von der jungen Dienerin Jade (Erin Kellyman), der Küchenmagd Dove (Ellie Bamber) und dem Dieb Boorman (Amar Chadha-Patel).

Anders als die Serie könnt ihr euch den Original-Film tatsächlich noch auf Disney Plus anschauen.

Wusstet ihr übrigens, dass Warwick Davis Schauspiel-Karriere in Star Wars: Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi seinen Anfang fand? Dort steckte er unter dem Kostüm des Ewoks Wicket.

Auch in den darauffolgenden Jahren verkörperte er den plüschigen Endor-Bewohner in den Filmen Ewoks - Karawane der Tapferen (1984) und Ewoks - Kampf um Endor (1985).