Ex-Battlefield-Macher laden zum Playtest ihres neuen Shooters The Finals ein

Zack, noch eine Weltpremiere. Bei der Opening Night Live stellten ehemalige Battlefield-Entwickler um Ex-DICE-Chef Patrick Söderlund von den Embark Studios ihr neues Spiel vor. In The Finals nehmen Spieler an einer verrückten Show teil.

Alles passiert im Digitalen, weshalb das Rumballern und die Zerstörung der Level keine realen Konsequenzen hat – außer natürlich Ruhm und Ehre für die virtuellen Teilnehmer. Der Trailer oben zeigt den bunten und schnellen Anspruch des Multiplayer-Shooters.

Die Entwickler laden auf Steam zum Testspielen ein. Dort könnt ihr euch mit eurem Steam-Konto vormerken lassen, indem ihr Zugriff anfordern anklickt. Ihr bekommt dann Bescheid, falls ihr für den Playtest von The Finals ausgewählt wurdet.

Das wissen wir über The Finals

Spieler nehmen an der größten kostenlosen Kampfspielshow der Welt teil. Alles dreht sich darum, selbst zum neuen Star der Show zu werden.

teil. Alles dreht sich darum, selbst zum neuen Star der Show zu werden. Spieler treten in Teams gegeneinander an. Das PvP soll dabei von viel Kooperation geprägt sein.

Charaktere lassen sich nach den eigenen Vorlieben anpassen, einkleiden und bewaffnen. Dabei spielen auch Sponsoren eine Rolle.

Schnelle Action steht im Vordergrund: Es wird geballert, getrickst und die Levelbausteine zertrümmert, um das gegnerische Team zu besiegen.

Viele taktische Optionen sollen rund um Waffen-Builds dafür sorgen, dass jeder Spieler den eigenen Spielstil entwickeln kann. Auch Schleichen und Nahkämpfe sind vertreten. Die Entwickler versprechen grenzenlose taktische Möglichkeiten .

. Ein Fortschrittssystem rund um Ruhm, Ehre und johlende Fans soll für Motivation sorgen.

Derzeit befindet sich bei den Embark Studios außerdem der auffällig gutaussehende Shooter Arc Raiders in der Mache:

18 4 Arc Raiders Kostenloser Augenschmaus-Shooter

Wann und wie erscheint The Finals?

Auf Steam vermerken die Entwickler, dass der Release bald stattfinden soll. In Anbetracht des anstehenden Playtests gehen wir davon aus, dass The Finals noch 2022 veröffentlicht wird.