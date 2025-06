In The Last of Us sollte Ellie die Welt retten - jetzt sagt der Erfinder, ob das wirklich funktioniert hätte

Aus anfänglicher Abneigung wird bei Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) schnell eine familiäre Beziehung. Bildquelle: HBO

Was wäre, wenn Joel Ellie in The Last of Us nicht gerettet hätte? Wären die Fireflies in der Lage gewesen, ein Heilmittel gegen den Cordyceps zu entwickeln? Und hätte damit die Menschheit eine Chance gehabt, der Zombie-Apokalypse ein Ende zu bereiten?

Diese Fragen beschäftigen Fans schon seit 2013, als das Videospiel das Licht der Welt erblickte. Der Co-Präsident des Entwicklerstudios Naughty Dog Neil Druckmann löst das Mysterium endlich mit einem aussagekräftigen Kommentar auf.

Jahrelange Diskussion hat jetzt ein Ende

Worauf beziehen sich die Fragen? Joel bringt Ellie am Ende von The Last of Us (sowohl im Videospiel als auch in Staffel 1) zu den Fireflies, die Ellies Immunität nutzen möchten, um ein Heilmittel für die Pilz-Seuche herzustellen. Als Joel erfährt, dass seine Ziehtochter bei dem Versuch sterben wird, setzt er alles daran, sie zu retten – was ihm auch gelingt.

Bei der Rettung bringt Joel beinahe alle Fireflies um und besiegelt damit das Ende der Organisation. Seine väterliche, wenn auch egoistische Fürsorge und Ellies Unwissenheit sorgen seit Jahren für Diskussionen innerhalb der Community.

Immerhin hat Joel die einzige Chance, der Menschheit zu helfen, zunichtegemacht, weil er seine eigenen Bedürfnisse über die der Allgemeinheit gestellt hat. Im Spiel bekommen wir also nie die Antwort: Hätte Ellie mit ihrem Opfer denn die Welt überhaupt retten können? Im Podcast Sacred Symbols liefert Neil Druckmann jetzt eine eindeutige Antwort:

Ich erinnere mich an unser Gespräch: Könnten die Fireflies ein Heilmittel herstellen? Und unsere Intention war: Ja, sie könnten es. Ist unsere Wissenschaft ein wenig wackelig, dass die Leute sie in Frage stellen? Ja. [...] Ich kann nur sagen, dass es unsere Absicht war, dass sie ein Heilmittel entwickelt hätten. Das führt zu der interessantesten philosophischen Frage in Bezug auf das, was Joel getan hat.

Die Serienadaption von The Last of Us greift die Problematik in Staffel 2 Folge 6 explizit wieder auf. Als Ellie (Bella Ramsey) ihren Vater-Ersatz Joel (Pedro Pascal) direkt danach fragt, ob die Fireflies aus ihr ein Gegenmittel hätten herstellen können, nickt dieser lediglich mit Tränen in den Augen.

Die Veranda-Szene gab es zwar im Videospiel auch, aber es ist das erste Mal, dass die Tragweite von Joels Handeln direkt angesprochen wird. In diesem Punkt ist die Serie der Vorlage einen Schritt voraus.

Was ändert die Szene in der Serie? Fans haben jetzt die Gewissheit, dass Ellie dem ganzen Leid mit ihrem Opfer wirklich ein Ende bereitet hätte. Dessen war sich auch Joel bewusst, was seine Tat noch verheerender (aber nicht weniger verständlich) macht.

Wie sieht die Zukunft von The Last of Us aus?

Die komplette zweite Staffel könnt ihr bereits auf Sky beziehungsweise WOW streamen. Noch vor dem Release verlängerte HBO die Serie um eine weitere Season, mit der wir vermutlich gegen Ende 2026 oder Anfang 2027 rechnen können.

Derzeit lassen die Produzenten Neil Druckmann und Craig Mazin vermehrt durchblicken, dass ein viertes Abenteuer immer wahrscheinlicher wird. Denn die Handlung des Videospiels The Last of Us Part 2 ist ziemlich komplex und bietet viel Stoff für die Show.

Das zweite Staffelfinale birgt derweil schon Hinweise auf die Handlung der Fortsetzung. Demnach geht es mit einem Einblick in Abbys (Kaitlyn Dever) Leben weiter. Mehr dazu erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel.

Dort findet ihr ebenfalls noch weitere Infos zu anderen HBO-Serien, wie zum Beispiel der kommenden Harry-Potter-Serie.