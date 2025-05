Übernimmt The Last of Us in Staffel 3 einen der umstrittensten Plot-Twists der Spiele? Das Ende von Staffel 2 gibt einen starken Hinweis

Ellie (Bella Ramsey - rechts) sinnt auf Rache und sucht in Staffel 2 unaufhörlich nach Abby (Kaitlyn Dever - links). Bildquelle: HBO

Puh, ist das nervenaufreibend. Das Finale von The Last of Us: Staffel 2 lässt uns keine Sekunde zum Durchatmen und endet zusätzlich mit einem großen Cliffhanger.

Fans der Videospielreihe sitzen spätestens jetzt laut schnipsend vor dem Fernseher und rufen: »Ich weiß, was jetzt kommt!« Denn der nächste Videospiel-Twist steht bereits vor der Tür.

Achtung! Es folgen Spoiler zu The Last of Us: Staffel 2 und dem Videospiel The Last of Us Part 2.

Was das Videospiel zur Handlung von Staffel 3 verrät

Was passiert genau? Nachdem Ellie (Bella Ramsey) von Tommy (Gabriel Luna) und Jesse (Young Mazino) zurück ins Theater gebracht wurde, taucht plötzlich Abby (Kaitlyn Dever) dort auf. Für Jesse geht die Begegnung tödlich aus und bevor die Kamera in einen Blackscreen wechselt, fällt ein weiterer Schuss. Wen es getroffen hat, erfahren wir aber nicht.

Abby erwacht daraufhin in einem Stadion, das als riesige Basis und Wohnkomplex für die Mitglieder der Organisation W.L.F. genutzt wird. In der letzten Szene schaut sie auf das bunte Treiben des Stützpunkts hinunter und die Worte »Seattle, Day One« (deutsch: Seattle, Erster Tag) erscheinen auf dem Bildschirm.

Es wird deutlich: Zu Beginn von Staffel 3 bekommen wir demnach zu sehen, was Abby erlebt, während Ellie sie sucht. Denn zuvor wurde Ellies Zeit in Seattle von Tag 1 bis 3 mit denselben Worten untertitelt.

Der große Cliffhanger der zweiten Season wird vermutlich erst im Verlauf der dritten Staffel aufgelöst. Hier hält sich die Serie übrigens an The Last of Us Part 2. Nach Jesses Tod gibt es dort einen größeren Spielabschnitt mit Abby. Wir bekommen tiefere Einblicke in ihr Leben, ihre Motivation und die Beziehungen, die sie mit anderen Figuren pflegt.

Für alle, die wegen Jesse immer noch traurig sind: Es musste so kommen. Laut Produzent Neil Druckmann »war sein Schicksal von Anfang an besiegelt.« Jetzt muss sich nur noch zeigen, was sich in der Serie dadurch für Dina (Isabela Merced) ändert. Immerhin erwartet sie ein Kind von ihm und Ellie ist nicht gänzlich unschuldig an seinem Dahinscheiden (via The Direct).

0:29 The Last of Us: Ein Trailer verrät uns, was uns im großen Finale von Staffel 2 erwartet

Autoplay

Wie sieht die Zukunft der Serie aus?

Neil Druckmann und sein Kollege Craig Mazin ließen bereits öfter durchblicken, dass eine vierte Staffel durchaus möglich ist. Erst kürzlich gab Mazin dann in einem Interview mit Collider preis, dass »es keine Möglichkeit gibt, die Geschichte in einer dritten Season zu Ende zu erzählen.«

Wie wahrscheinlich ist eine Fortsetzung? Die Auftaktfolge von Staffel 2 erreichte in den USA bereits 5,3 Millionen Zuschauer und knackte damit den Rekord von 4,7 Millionen des Vorgängers (via Play3). Im Schnitt werden die Episoden der neuen Season jedoch schlechter bewertet (via Seriesgraph).

Demnach sind die Zahlen für eine erneute Verlängerung entscheidend. Auch der Wechsel der Hauptfigur wird vermutlich Einfluss darauf haben, wie viele Zuschauer in Zukunft einschalten. Deshalb bleibt uns nur eines zu tun: Abwarten.

Mit der dritten Staffel von The Last of Us können wir vermutlich im Frühjahr 2027 rechnen, wenn wir uns den bisherigen Release-Rhythmus anschauen. Zwischen den ersten beiden Seasons lagen zwei Jahre.

Falls ihr von postapokalyptischen Szenarien noch nicht genug habt: Auf Netflix findet ihr seit dem 30. April 2025 die Serie Eternauta. Fans und Presse sind von dem neuen Sci-Fi-Drama begeistert. Mehr Infos dazu findet ihr in der obigen Box.