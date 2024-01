Vor fast einem Jahr erschien die erste Staffel von The Last of Us und hat mit 9 Episoden Millionen von Herzen berührt.

Schon das postapokalyptische Videospiel The Last of Us von Naughty Dog hat seit seiner Veröffentlichung 2013 mehrere Preise abgestaubt - nun macht es ihm die Serienadaption gleich.

Am 6. Januar 2024 wurden in Los Angeles die ersten Emmys vergeben, eine der bedeutendsten Auszeichnung für Serien. Für HBOs The Last of Us war der erste Emmy-Abend bereits ein erfolgreicher Auftakt - denn die Serie ließ seine Konkurrenz mit zahlreichen Awards im Regen stehen.

Wer sich bisher noch nicht an die Serie zum Videospiel gewagt hat, kann hier nochmal den Trailer auf sich wirken lassen:

2:08 The Last of Us: Gänsehaut-Trailer zur Serie fängt die Stimmung des Spiele-Meisterwerks ein

The Last of Us ist der Gewinner des Abends

Die Serie wurde insgesamt achtmal mit Emmys ausgezeichnet, unter anderem jeweils zwei Emmys für die Kategorien Bild und Sound, einen für Make-Up und einen für Visuelle Effekte.

Weitere zwei Auszeichnungen für die Kategorie Beste Gastschauspieler in einer Dramaserie gingen an Storm Reid für ihre Rolle als Riley und - nach vier Nominierungen früherer Emmy Awards - an Nick Offerman für seine Rolle als Bill.

Hier nochmal alle ausgezeichneten Kategorien aufgelistet:

Single-Camera Picture Editing

Main Title Design

Prosthetic Makeup

Sound Editing

Sound Mixing

Special Visual Effects

Outstanding Guest Actor

Outstanding Guest Actress

Die HBO-Serie The Last of Us gewann zuletzt schon bei den Game of the Year Awards 2023 den Preis als Beste Adaption.

Aber die Preisverleihung ist noch längst nicht vorbei - auf The Last of Us kommt vielleicht noch viel mehr zu, wenn Runde 2 der Emmys am Montag, den 15. Januar startet und die Preise für beste Schauspieler, Direktion und weiteres vergeben werden.

Findet ihr die bisherigen Awards für The Last of Us berechtigt oder hätte die Serie noch mehr Emmys in anderen Kategorien verdient? Was gefiel euch am meisten an der Serie und was war eure Lieblingsepisode? Was haltet ihr generell von Serien- bzw. Filmadaptionen zu Spielen oder Büchern? Habt ihr persönliche Tops und Flops? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!