The Last of Us: Eine kleine Änderung im Intro von Staffel 2 ist absolut herzzerreißend

Ihr habt es vielleicht gar nicht bemerkt, aber HBO hat in Staffel 2 von The Last of Us den ikonischen Vorspann heimlich angepasst. Was auf den ersten Blick wie eine kleine kosmetische Änderung wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als emotionaler Schlag in die Magengrube.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält zentrale Handlungsdetails aus Episode 2 der zweiten Staffel von The Last of Us sowie aus dem Spiel The Last of Us Part 2.

Ellie ist plötzlich ganz allein

Der Vorspann, der bislang immer mit einer animierten Pilzlandschaft und den Namen der Hauptdarsteller startete, setzt ab Folge 3 von Staffel 2 ein deutliches Zeichen: Pedro Pascals Name fehlt.

Statt wie bisher Pedro Pascal und Bella Ramsey gemeinsam als erste Credit-Einblendungen zu nennen, steht nun nur noch Ramseys Name am Anfang. Das ist zwar logisch nach Joels dramatischem Ausstieg, fühlt sich für Fans aber, sobald sie es bemerken, trotzdem schmerzhaft an.

0:53 The Last of Us: Die HBO-Serie gibt einen Vorgeschmack darauf, was uns in Folge 3 erwartet

Autoplay

Das wirklich herzzerreißende Detail findet ihr aber am Ende des Intros: Bislang tauchten aus der animierten Pilzlandschaft zum Schluss immer zwei schemenhafte Figuren auf – Joel und Ellie, Seite an Seite, quasi gemeinsam gegen die Zombieapokalypse.

Doch ab Folge 3 steht dort nur noch die einsame Silhouette von Ellie. Joel ist verschwunden, nicht nur aus der Handlung, sondern auch aus dem Vorspann, und Ellie bleibt allein zurück.

Den direkten Vorher-Nachher-Vergleich seht ihr hier:

Vorher Nachher

Joels Tod ist für die Fans nicht nur der bis dato größte Schockmoment der Serie, sondern der Ausgangspunkt für alles, was jetzt kommt. Ellie steht im Mittelpunkt, getrieben von Trauer und Rache, aber auch ganz allein – und der angepasste Vorspann spiegelt genau das nun mit einem kleinen, aber äußerst kraftvollen Detail wider.