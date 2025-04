The Last of Us: Noch vor Release von Staffel 2 gibt HBO grünes Licht für eine dritte Season

Nur noch viermal schlafen, dann sehen wir Joel (Pedro Pascal) wieder im TV. Bildquelle: HBO

In vier Tagen - genauer gesagt am 14. April 2025 - startet The Last of Us Staffel 2 hierzulande auf Sky beziehungsweise WOW. Und als wäre das nicht schon genug Grund zur Freude, setzt HBO auch in Zukunft auf die Videospiel-Adaption.

Eine dritte Runde Cordyceps

HBO glaubt an die Visionen von Neil Druckmann und Craig Mazin, denn The Last of Us wird schon jetzt um eine dritte Staffel verlängert.

In einem offiziellen Statement der Leiterin für Dramaserien- und -filme bei HBO, Francesca Orsi heißt es (via Deadline):

Craig [Mazin], Neil [Druckmann], Carolyn [Strauss] und das gesamte ausführende Produzenten-Team, die Darsteller und die Crew haben eine meisterhafte Fortsetzung abgeliefert. Wir freuen uns darauf, die Kraft von Craigs und Neils Erzählungen in eine ebenso bewegende und außergewöhnliche dritte Staffel zu übertragen.

Showrunner Craig Mazin findet für die Ankündigung ebenfalls große Worte der Freude und ist vor allem mit dem Endergebnis der Fortsetzung mehr als zufrieden.

Wir sind an Staffel 2 mit dem Ziel herangegangen, etwas zu schaffen, auf das wir stolz sein können. Das Endergebnis hat selbst unsere ehrgeizigsten Ziele übertroffen, dank unserer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit HBO und der tadellosen Arbeit unserer unvergleichlichen Besetzung und Crew.

Doch die Nachricht kommt tatsächlich wenig überraschend, denn bereits im Juni 2024 gab Showrunner Craig Mazin preis, dass die Story von The Last of Us Part 2 sehr umfangreich ist und es nicht sinnvoll wäre, die gesamte Handlung in eine Season reinzuquetschen.

Im März 2025 erklärte Mazin gegenüber Variety, dass es »ein oder zwei weitere Seasons geben wird«, bevor die Geschichte des Videospiels aus dem Jahre 2020 zu Ende erzählt ist. Demnach wäre eine vierte Fortsetzung ebenfalls möglich, ist aber zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt.

Alle wichtigen Infos zu The Last of Us Staffel 2

Am 14. April 2025 startet das zweite Abenteuer von Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) auf Sky und dem hauseigenen Streaming-Dienst WOW. Anders als die erste Season mit neun Folgen, kommt Staffel 2 dieses Mal nur auf sieben Episoden, wobei jede Woche eine neue erscheint.

Das sind die Termine:

Folge 1: 14. April 2025 - Titel: Future Days (deutsch: Zukünftige Tage)

14. April 2025 - Titel: Future Days (deutsch: Zukünftige Tage) Folge 2: 21. April 2025 - Titel: Noch nicht bekannt

21. April 2025 - Titel: Noch nicht bekannt Folge 3: 28. April 2025 - Titel: Noch nicht bekannt

28. April 2025 - Titel: Noch nicht bekannt Folge 4: 5. Mai 2025 - Titel: Noch nicht bekannt

5. Mai 2025 - Titel: Noch nicht bekannt Folge 5: 12. Mai 2025 - Titel: Noch nicht bekannt

12. Mai 2025 - Titel: Noch nicht bekannt Folge 6: 19. Mai 2025 - Titel: Noch nicht bekannt

19. Mai 2025 - Titel: Noch nicht bekannt Folge 7: 26. Mai 2025 - Titel: Noch nicht bekannt

Die Kritiker warnen übrigens vor Staffel 2. Nicht, weil sie ihnen nicht gefallen hat, sondern weil sie noch düsterer und emotionaler wird. Was die Kritiker gut und was schlecht finden, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Fans, die The Last of Us Part 2 bereits gespielt haben, müssen sich jedoch auch auf einige kleine Änderungen gefasst machen. Mehr dazu ebenfalls in der obigen Box.