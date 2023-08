The Last Ronin: Das dunkelste Kapitel der Ninja Turtles kommt als Action-Rollenspiel

Der letzte Ninja Turtle zieht erneut gegen den Foot Clan, zu dem auch Shredder gehört, ins Gefecht. (Bild: TMNT: The Last Ronin #2, IDW Publishing Verlag).

Mit Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin hat THQ ein neues Action-Rollenspiel angekündigt, das auf der gleichnamigen Bestseller-Vorlage von Turtles-Schöpfer Kevin Eastman basiert.

Entwickelt wird The Last Ronin vom Offenburger Studio Black Forest Games, unter anderem bekannt für das 2020er-Remake von Destroy All Humans! und dessen Nachfolger.

Im ersten Trailer gibt es zwar noch kein Gameplay zu sehen, aber immerhin gibt es eine atmosphärische Einstimmung auf The Last Ronin:

0:45 The Last Ronin angekündigt: So düster wurde es um die Ninja Turtles noch nie zuvor!

Worum geht’s in The Last Ronin?

Im Vergleich zu anderen Comics, Serien und Spielen im Universum der Teenage Mutant Ninja Turtles erzählt das 2020 veröffentlichte The Last Ronin eine düstere und tragische Geschichte, die sich an ein erwachseneres Publikum richtet.

Die Story ist in einer düsteren und beinah postapokalyptischen Zukunft New Yorks angesiedelt, in der nur ein einzelner Turtle überlebt hat. Dies deutet der Trailer bereits mit dem Erlöschen von drei der vier Kerzen an.

Als verbleibende Kämpfer nimmt die Waffen seiner gefallenen Ninja-Brüder an sich und tritt einen einsamen, verzweifelten und verbitterten Rachefeldzug an, um sich für den Tod seiner Familie zu rächen.

The Last Ronin wurde bereits kurz nach Release zum New York Times Bestseller und räumte zahlreiche Szenepreise ab. Lob erntete der Comic vor allem für seine stilsichere Cyberpunk-Ästhetik, die düstere Stimmung und seine emotional aufwühlende Handlung.

Wie spielt sich The Last Ronin?

Bisher gibt es kaum Anhaltspunkte zum Gameplay, geschweige denn echte Spielszenen. Doug Rosen, der Gaming-Chef von TMNT-Rechteinhaber Paramount Global, deutete aber im Interview mit Polygon zumindest an, dass es sich um ein Third-Person-Spiel handeln wird, das sich an Titeln wie God of War orientiert.

Wir werden also Kämpfe wahrscheinlich aus der Schulterperspektive bestreiten und abgegrenzte Level und Hub-Welten erkunden, statt einer Open World. Ein Release-Termin wurde nicht genannt, The Last Ronin erscheint für PS5, PC und Xbox Series X und S.