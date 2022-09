Das Mittelalter-Strategiespiel The Valiant hat nun einen festen Release-Termin. Am 19. Oktober 2022 soll es so weit sein, und ihr könnt euren Feldzug quer durch Europa beginnen. Das verrät auch ein neuer Trailer, der euch die vielfältigen Schlachtfelder zeigt, auf denen ihr kämpfen könnt.

Das Video findet ihr weiter unten. Falls ihr bisher noch nicht von dem Strategiespiel gehört habt, erklären wir euch kurz die wichtigsten Punkte.

Was ist The Valiant?

In the Valiant bestreitet ihr taktische Echtzeitschlachten mit wenigen, spezialisierten Einheiten und Helden. Letzteren könnt ihr im Spielverlauf neue und mächtigere Skills beibringen, um sie so immer stärker werden zu lassen. Vor jeder Schlacht könnt ihr euch neu entscheiden, welche Helden und Begleittruppen ihr in den Kampf schicken wollt.

The Valiant bietet eine große Singleplayer-Kampagne mit 16 Missionen, in der ihr die Geschichte Theoderichs erlebt, eines ehemaligen Kreuzritters im 13. Jahrhundert. Sein ehemaliger Waffenbruder Ulrich möchte ein mächtiges Artefakt an sich bringen, weshalb ihr durch halb Europa jagt, um dessen Teile vor ihm zu finden. Das Gameplay der Story-Kampagne zeigt übrigens ein eigener Trailer.

Der Multiplayer von Valiant beinhaltet einen kooperativen Modus, in dem ihr immer stärker werdende Wellen von Angreifern erledigen müsst. Im PvP kämpft ihr dagegen um Gebiete, taktische Stellungen und Eroberungspunkte. Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserer exklusiven Preview:

Was zeigt der Trailer?

Im neuen Trailer seht ihr, welche Teile Europas ihr im Verlauf der Kampagne entdecken könnt. So startet ihr im heutigen Deutschland, zieht nach Italien und von dort über Konstantinopel ins Heilige Land . Von eisigen Gebirgsregionen über mitteleuropäische und mediterrane Landschaften bis hin zu Wüstenregionen ist also alles dabei.

Freut ihr euch auf the Valiant? Gefällt euch der Ansatz mit den kleineren, taktischen Gefechten? Oder habt ihr lieber riesige Schlachten wie in Total War? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!