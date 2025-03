»Trostlos, traurig, schrecklich«: Das Ende von The Walking Dead sollte ursprünglich ganz anders aussehen

In Kirkmans ursprünglichem Ende der Comicreihe waren Rick Grimes Bemühungen letztendlich vergebens. Bildquelle: AMC

Im Finale von the Walking Dead mussten 2022 einige Figuren ihr Leben lassen. Dennoch blickten die Verbliebenen am Ende optimistisch in eine zuvor undenkbare Zukunft.

Im Gegensatz zu diesem Ende hätte wohl Robert Kirkmans ursprüngliche Vision der Comicreihe gestanden. Denn die sollte eigentlich deutlich grausamer und trostloser abgeschlossen werden.

Logischerweise gilt Spoiler-Warnung!

Die Zombies siegen

Im Re-Release der 84. Ausgabe von The Walking Dead gibt Schöpfer Robert Kirkman preis, dass die Welt letztendlich doch von den Zombies übernommen werden sollte (via ScreenRant).

Wir erinnern uns kurz zurück: Die Reihe endet damit, dass Rick Grimes von Sebastian Milton (Pamelas Sohn) ermordet wird. Dennoch hat sich die Gesellschaft Jahrzehnte später nahezu rehabilitiert und Zombies gibt es nur noch wenige.

Ricks Sohn Carl lebt mit seiner Frau Sophia und Tochter Andrea auf dem Land und eine große Statue vor dem Gerichtsgebäude in Commonwealth One ehrt die Taten seines Vaters.

Nach einem entspannten Landleben und einer hoffnungsvollen Zukunft sucht man in Kirkmans ursprünglicher Idee vergeblich:

Die Überlegung war, dass Alexandria so erfolgreich ist, dass Rick dort sein Leben verbringen konnte und ihm zu Ehren eine Statue errichtet wurde, aber letztendlich fiel die Stadt und die Plage der Zombie-Apokalypse ging einfach weiter. Wir würden die Leser also mit dem Gedanken zurücklassen, dass die Zombies gewinnen, egal was die Menschen tun... Ich weiß. Schrecklich, nicht wahr?

Und was sagt Rick-Grimes-Darsteller Andrew Lincoln dazu? Laut Kirkman wusste er von der eigentlichen Idee und »war so nett, so zu tun, als ob sie cool wäre.«

Letztendlich gehen aber sowohl das Ende der Comic-Reihe als auch das der Serie in eine positive Richtung. Eine signifikante Änderung gibt es dennoch: Während die Hefte abgeschlossen sind, bauen zahlreiche Spin-Offs und die damit einhergehende Rückkehr von beliebten Charakteren das filmische Universum immer weiter aus.

Wie geht es mit The Walking Dead weiter?

1:16 The Walking Dead: Im Trailer zu Staffel 2 von Dead City greift Negan wieder zum Baseballschläger

Das Spin-Off Dead City geht ab dem 5. Mai 2025 auf MagentaTV in die zweite Runde. Dort erscheint dann immer wöchentlich eine neue Folge. Staffel 2 soll dabei auf insgesamt acht Episoden kommen.

Die dritte Season von Daryl Dixon wird ebenfalls dieses Jahr veröffentlicht und könnte im Herbst über unsere Heimbildschirme flimmern. Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) verschlägt es dann nach Spanien.

Um seine Comics zu veröffentlichen, musste Robert Kirkman übrigens ein bisschen flunkern. Denn der Verlag fand seine Idee zwar gut, aber bezweifelte, dass Leser ein reines Zombie-Buch kaufen würden. Also griff Kirkman in die Trickkiste: Aliens mussten her! Was genau es damit auf sich hat, könnt ihr im obigen Artikel nachlesen.