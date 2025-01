28 Years Later startet eine neue Trilogie und zum großen Finale gibt’s schon jetzt ein wichtiges Update

Für Fans von 28 Days und Weeks Later gibt's gute Nachrichten! Bildquelle: Sony Pictures Entertainment

Danny Boyle und Alex Garland haben 2002 mit 28 Days Later einen der besten Zombie-Filme überhaupt auf die Leinwand gezaubert. Bei der direkten Fortsetzung hat das Duo ausgesetzt, doch jetzt sind die beiden für 28 Years Later zurück.

So sieht die neue 28-Trilogie aus

Nicht nur das: Der neue Teil der Reihe tritt eine ganze Trilogie los, die am 19. Juni 2025 in den Kinos ihren Anfang findet. Hier übernimmt Danny Boyle persönlich die Regie, der allerdings bei Teil 2 Nia DaCosta die Zügel überlässt.

28 Years Later: The Bone Temple folgt bereits am 16. Januar 2026 und wird von der Regisseurin hinter Candyman oder The Marvels inszeniert, während Alex Garland auch für diesen Film das Drehbuch verantwortet.

Jetzt steht außerdem fest, wer Teil 3 der neuen Trilogie verantwortet und siehe da: Den dritten Film übernimmt Danny Boyle wieder höchstpersönlich! Und ja, auch für das große Finale von 28 Years Later schreibt Alex Garland das Drehbuch.

Was haben Boyle und Garland bisher gemacht?

Das dürfte nicht nur Fans von 28 Days Later freuen, sondern ganz allgemein Kino-Liebhaber. Immerhin gehören sowohl Boyle als auch Garland zu den begnadetsten Vertretern der Filmindustrie, die zum Beispiel die folgenden Projekte auf die große Leinwand brachten:

Einen konkreten Eindruck von 28 Years Later bekommt ihr derweil im offiziellen Trailer zum neuen Film:

2:13 Der erste Trailer zu 28 Years Later beweist: Auch die Zeit heilt keine Zombie-Apokalypse

Autoplay

Neue Story-Details zu 28 Years Later

Übrigens gibt es zu 28 Years Later einen neuen Bericht von Empire, der ein paar zusätzliche Details zu dem Film und dessen Story liefert. Hier ein kleiner Überblick:

Ausgangspunkt von 28 Years Later ist die kleine Insel Holy Island , die nur durch eine schmale Passage mit Großbritannien verbunden ist. Die Ebbe erlaubt es nur einmal täglich, das Festland zu erreichen.

, die nur durch eine schmale Passage mit Großbritannien verbunden ist. Die Ebbe erlaubt es nur einmal täglich, das Festland zu erreichen. Aaron Taylor-Johnsons Charakter macht sich mit seinem Sohn zum Festland auf, um ihn einem Übergangsritus ins Erwachsenenalter zu unterziehen.

Der Rest der Welt blieb von dem Wut-Virus relativ verschont, was ein wenig dem Ende von 28 Weeks Later zu widersprechen scheint.

Cillian Murphy wird in 28 Years Later nicht auftreten, könnte aber in Teil 2 und/oder 3 eine Rolle spielen.

28 Years Later startet am 19. Juni 2025 in den Kinos. Zum Cast des Films zählen unter anderem Darsteller wie Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams, Ralph Fiennes, Jodie Comer, Erin Kellyman und Jack O’Connell.

An den allerersten Teil der Reihe kommt man unterdessen nur schwer ran. Laut Sony soll 28 Days Later aber spätestens 2025 bei deutschen Streamingdiensten landen - mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.