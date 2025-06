The Witcher 3 bekommt angeblich ein drittes Story-Addon. Wir haben alle Infos zum Leak über den neuen DLC.

Elf Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung gibt es aufregende Nachrichten für alle Fans von The Witcher 3: Eine brandneue Story-Erweiterung soll erscheinen! Zumindest behaupten das jetzt polnische YouTuber mit Verweis auf angebliche Insider-Informationen.

Dabei sollte euch klar sein: Zu diesem Zeitpunkt handelt es sich lediglich um Gerüchte. Wir haben eine offizielle Stellungnahme seitens Witcher-Entwickler CD Projekt zum angeblichen dritten DLC nach Hearts of Stone und Blood and Wine angefragt. Als Antwort wurde uns mitgeteilt, dass die Firma Gerüchte nicht kommentiert.

Für euch analysieren wir die Neuigkeiten aus dem Video-Podcast von Remigiusz Maciaszek und ordnen die Seriosität der Quelle ein.

Was ist über den dritten Story-DLC bekannt?

Während CD Projekt Red aktuell an The Witcher 4 arbeitet, soll das mit dem Witcher 1 Remake beauftragte Studio Fool's Theory gleichzeitig ein drittes, noch namenloses Addon für The Witcher 3 in der Mache haben.

Fool's Theory ist keine unbekannte Größe, zuletzt veröffentlichten sie das ungewöhnliche Rollenspiel The Thaumaturge. Das Team besteht aus ehemaligen, sehr wichtigen Entwicklern von The Witcher 3.

Dazu gehören Schlüsselfiguren wie Jakub Rokosz, einer der hauptverantwortlichen Quest-Designer, der schon seit The Witcher 2 dabei war. Auch Kuzia-Rokosz, eine erfahrene Designerin, und Krzysiek Justyński, ein weiterer Quest-Designer und jetzt technischer Direktor bei Fool's Theory, sind an Bord.

Der Release des Addons soll den bekannten Informationen zufolge frühestens 2026 vonstattengehen. Im Podcast wird die angeblich Abfolge der nächsten Projekte von CD Projekt aufgezählt:

Zuerst erhalten demnach die Konsolenversionen von The Witcher 3 Mod-Support.

Dann erscheint der neue DLC.

Anschließend wird The Witcher 4 veröffentlicht.

Und schließlich soll das Remake des ersten Witcher-Spiels in den Verkauf gehen.

Viele Details zur The Witcher 3-Erweiterung bleiben bisher im Dunkeln. Es ist noch nicht bekannt, wie lang die neue Geschichte sein wird. Auch die Frage, ob der DLC kostenpflichtig oder gratis sein wird, ist noch unbeantwortet. Der genaue Veröffentlichungstermin steht ebenfalls noch aus.

Wie vertrauenswürdig ist die Quelle?

Borys Nieśpiela (links im Video) ist Regisseur und Dokumentarfilmer, der mit »We are alright« eine international beachtete Reportage über Indie-Entwickler veröffentlicht hat. Unter anderem befand sich der Film in der offiziellen Auswahl der Game Developers Conference 2019. Er hat in dem mit Remigiusz Maciaszek (rechts) gemeinsam geführten Podcast Rock i Borys jetzt die vermeintlichen Details zur Witcher-Erweiterung verraten (ab Minute 41:51):

Maciaszek bestätigt im Gespräch, dass er ebenfalls von dem DLC wusste. Maciaszek ist seit 2010 YouTuber und hat über 1,45 Millionen Abonnenten. Er gehört zu den bekanntesten Influencern der polnischen Gaming-Szene und moderierte zwischen 2019 und 2022 ein eigenes Segment über Videospiele in der TV-Show Polsat Games.

Laut einer Einschätzung unserer eigenen polnischen Quellen ist das Duo dafür bekannt, verlässliche Informationen zu liefern.

Elf Jahre später noch ein DLC - was soll das?

Borys Nieśpiela und Remigiusz Maciaszek diskutieren auch die Frage, warum CD Projekt mithilfe von Fool's Theory elf Jahre nach der Veröffentlichung noch einen DLC für The Witcher 3 nachschieben sollte. Die Antwort liegt ihnen zufolge in einer cleveren Mischung aus Geschäftssinn und der tiefen Verbundenheit mit der eigenen Marke.

The Witcher 3 wurde über 60 Millionen Mal verkauft und hat Jahre nach Release einen Next-Gen-Patch erhalten, der das Spiel technisch auf den neuesten Stand gebracht hat. Ein DLC würde somit ein großes Publikum ansprechen und spielte gleichzeitig mit der starken emotionalen Bindung seitens der Spieler. Für viele sei The Witcher 3 immerhin das beste Spiel aller Zeiten.

Der dritte DLC könnte somit nicht nur ein »Geschenk« an die treuen Fans sein, sondern auch eine kluge Marketingstrategie. Es wird vermutet, dass die Erweiterung als Brücke zwischen The Witcher 3 und dem kommenden The Witcher 4 dienen könnte. Sie könnte Spieler auf die neue Geschichte einstimmen oder sogar Andeutungen zur Zukunft von Ciri als Hexerin machen.