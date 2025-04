Ihr solltet keinesfalls auf die Beta-Einladungen zu The Witcher 4 reagieren, warnt CD Projekt Red

Vorsicht vor falschen Beta-Einladungen zu The Witcher 4.

Solltet ihr über eine Einladung zu einer Closed Beta von The Witcher 4 gestolpert sein, hier die eindringliche Warnung: Diese sind nicht echt und ein Betrugsversuch, warnt Entwickler CD Projekt Red. Eine solche Beta existiert nämlich nicht.

Closed Beta zu The Witcher 4 ist ein Fake

In einem Post auf Bluesky erklärt das polnische Studio, dass diese Einladungen direkt per Mail oder einer Social-Media-Plattform nicht echt sind. Im Beitrag heißt es:

In letzter Zeit haben wir von einigen Mitgliedern unserer Community Berichte erhalten, dass sie zu einem Betatest von The Witcher 4 eingeladen wurden - das ist ein Betrug. Wir haben die notwendigen Schritte eingeleitet, um diese betrügerischen Nachrichten zu unterbinden. Solltet ihr dennoch eine Einladung erhalten oder über eine solche Nachricht stolpern, bitten wir euch, den Betrug mit den euch zur Verfügung stehenden Tools in eurem E-Mail-Programm oder auf der von euch genutzten Social-Media-Plattform zu melden.

CDPR fügt an, dass potenzielle Beta Tests, sollten sie jemals in Zukunft stattfinden, immer über die offiziellen Social-Media-Kanäle und Website angekündigt werden.

Ein genauer Blick lohnt sich

Bereits vor einer Woche teilte Reddit-Nutzer cleverguy in einem Post ein Beispiel für eine Fake-Beta in Form einer Werbeanzeige auf Instagram.

Unter dem Reddit-Beitrag melden sich tatsächlich einige Nutzer, die auf den Betrug hereingefallen sind. So schreibt beispielsweise HoboHagrid:

Mir wurde das mitten in der Nacht beim Doom-Scrolling angezeigt. Ich habe mich ohne nachzudenken angemeldet. Zum Glück bin ich zur Vernunft gekommen und habe in Panik meine E-Mail und mein Passwort geändert.

Bei genauem Hinsehen fallen im Text einige Grammatik- und Zeichensetzungsfehler auf, die immer ein guter Indikator für einen Betrugsversuch sind. Eine schnelle Google-Recherche reicht meist schon aus, um euch Gewissheit zu verschaffen.

In The Witcher 4 gibt Geralt das Silberschwertheft an seine Ziehtochter Ciri weiter, doch obwohl die Schwalbe den Weißen Wolf beerbt, soll sie sich trotz Hexerfähigkeiten anders spielen.