The Witcher Season 2: Start-Termin auf der WitcherCon verraten

Geralt in der Badewanne, Livemusik und ein handfester Starttermin für Season 2 der Netflix-Serie von The Witcher! Die erste WitcherCon brachte die von Fans heiß erwartete Info ans Tageslicht.

Wann startet die zweite Staffel? Ihr müsst euch noch ein paar Monate gedulden. The Witcher Season 2 beginnt am 17. Dezember 2021 auf Netflix.

Was gab es noch zu Netflix' The Witcher?

Die Witchercon begann mit einer lockeren Gesprächsrunde zwischen den Schauspielern und Showrunnerin Lauren Hissrich. Die illustre Truppe beantwortete Fragen von Fans und sprach unter anderem über die Beziehung zwischen den Hexern, die in Staffel 2 von The Witcher vorkommen.

Schreiberin Hissrich erklärte, dass sie mit Geralt-Darsteller Henry Cavill nach Parallelen zwischen seiner realen und seiner Serienpersona suchte. Davon gab es viele, da Cavill mit Brüdern aufwuchs und außerdem aus einer Militärfamilie stammt.

Da gibt es demnach viele Ähnlichkeiten zu einer eingeschworenen Hexerclique, die zusammen kämpft, aber auch miteinander eine entspannte Zeit verbringt. Dadurch entsteht eine starke Bindung, die in Staffel 2 besonders zur Geltung kommen soll.

Viele weitere Themen wurden behandelt, von Monstern über die Beziehung der Schauspieler zu ihrer Rolle bis hin zu Schwierigkeiten mit einzelnen Szenen aus Season 2. Natürlich alles im fröhlichen, aber durchaus ungezwungenen Ton einer durchgeplanten PR-Veranstaltung.

Ein besonderes Highlight war die Videoschalte mit Rittersporn-Darsteller Joey Batey, der sein komödiantisches Talent nutzte, um ein paar erfundene »Fan-Einsendungen« vorzulesen.

Hier seht ihr den kompletten Livestream:

