Kurz nach Kinostart: Marvel spoilert die größte Überraschung von Thunderbolts selbst

Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, solltet ihr Social Media aktuell am besten komplett meiden. Bildquelle: Marvel Studios / Disney

Was bedeutet das Sternchen im Titel von Thunderbolts*? Spätestens nach dem Kinobesuch ist die Antwort allen klar.

Doch Marvel präsentiert die Bedeutung des mysteriösen Zeichens etwa vier Tage nach Release (1. Mai 2025) bereits aller Welt. Und wenn wir aller Welt sagen, dann schließt das auch Fans mit ein, die Thunderbolts noch nicht gesehen haben.

2:00 Im finalen Trailer zu Thunderbolts drückt Marvel mächtig auf die Tränendrüse

Achtung, Spoiler! Damit wir euch nicht genau wie Marvel den großen Twist bereits verraten, seid ihr hiermit gewarnt!

Diesmal spoilert Marvel selbst

Spoilern? Das machen bei Marvel eigentlich nur die Schauspieler wie zum Beispiel Mark Ruffalo (Hulk) oder Tom Holland (Spider-Man) - und das auch nur aus Versehen!

Nur wenige Tage nach dem Release von Thunderbolts enthüllt der Comic-Gigant aber selbst das wichtigste Geheimnis des Films - und das mit voller Absicht.

Für Werbezwecke verrät eine riesige Werbetafel in Los Angeles jetzt, dass das Sternchen in Thunderbolts für den Titelzusatz The New A steht. (Wir wissen alle, wie es nach dem A weitergeht.)

Hier könnt ihr euch den »werbefreundlichen« Spoiler anschauen:

Einige Fans sind von dieser Enthüllung nicht gerade begeistert und hätten sich gewünscht, dass Marvel mit der Vermarktung des neuen Team-Titels noch ein wenig hinter dem Berg hält. Andere hingegen machen sich aus dem Plakat einen kleinen Spaß. Hier sind ein paar Beispiele:

»Ist das nicht ein bisschen früh? Der Film ist erst seit drei Tagen draußen und nicht jeder Fan, der das MCU mag, kann ihn so schnell sehen.« - User WinterLord

»Ach komm schon, gib mir wenigstens eine Woche Zeit, um ihn zu sehen, ich habe noch anderes zu tun!« - User himbobflash

»Das ist viel zu früh lol, was ist nur los mit euch? Ich verstehe ja, dass sie die Einspielergebnisse ankurbeln müssen, aber heilige Scheiße. Leute, gebt dem Film vielleicht eine oder zwei Wochen, bevor ihr mit Spoilern Werbung macht.« - User ZanyZeke

»The NewAbolts* ist ein viel besserer Titel.« - User _Mr-Turtle_

»Wer zum Teufel sind The New Abolts*?« - User _potatofromChaldea45

Neben großen Plakatwänden postet Marvel Singapore auf dem hauseigenen YouTube-Kanal ebenfalls ein Video, dass die Enthüllung nicht nur anteast, sondern gleich komplett verrät. Demnach gibt es hier nicht nur die Anfangsbuchstaben des neuen Titels. Hier seht ihr das Video:

Wie erfolgreich ist Thunderbolts kurz nach Kinostart?

Nach dem US-Startwochenende gibt es nun die ersten Zahlen. Yelena Belova (Florence Pugh) und ihre Anti-Helden-Crew konnten in den ersten Tagen 76 Millionen US-Dollar einnehmen. Das geschätzte Budget liegt derweil bei 180 Millionen US-Dollar. Weltweit liegt der Umsatz bis jetzt bei 162,1 Millionen Dollar (via Box Office Mojo).

Auf Rotten Tomatoes zeigen sich Fans vom neuen Blockbuster begeistert, und die Reviews sind zu 94 Prozent positiv. Kritiker sind derweil etwas skeptischer, kommen aber immer noch auf 88 Prozent. In der Filmdatenbank IMDb landet der Film aktuell mit über 42.000 Bewertungen bei 7,7 Sternen.

Damit ist Thunderbolts (gemessen an der Beliebtheit) derzeitig der beste Film seit Spider-Man: No Way Home (2021), den Fans auf Rotten Tomatoes zu 97 Prozent positiv bewerten.

Wie unser GameStar-Redakteur und Marvel-Experte Sören Thunderbolts findet, erfahrt ihr in seiner spoilerfreien Filmkritik oben.

Falls ihr euch den Film noch anschauen wollt (obwohl euch Marvel gespoilert hat), verraten wir euch in der obigen Box ebenfalls, welche drei Filme und Serien ihr vorher gesehen haben solltet.