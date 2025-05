Thunderbolts: Vor dem Kinobesuch solltet ihr 3 Marvel-Filme und -Serien unbedingt gesehen haben

Black Widow ist eines der Marvel-Projekte, das ihr vor einem Thunderbolts-Kinobesuch kennen solltet. Bildquelle: Marvel Studios / Disney

So viele Filme, Serien und Helden im MCU! Da kann man schon einmal den Durchblick verlieren. Und wenn ihr bei Avengers: Endgame aufgehört habt und gerade erst wieder einsteigt, dann könnten manche von euch ganz schön verwirrt sein.

Denn viele Figuren in Thunderbolts haben erst in den letzten Jahren ihr Marvel-Debüt gefeiert. Damit ihr auf einen Kinobesuch bestmöglich vorbereitet seid, fassen wir euch kurz zusammen, welche Projekte für das komplette Verständnis des Films wichtig sind - natürlich ohne Spoiler!

Euer Aufholprogramm für Thunderbolts

Black Widow

1:58 Black Widow könnt ihr euch ebenfalls im Abo auf Disney Plus anschauen

Das ist der wohl wichtigste Film, dessen Inhalt vorab auf eure gedankliche Superhelden-Festplatte geladen werden sollte. Denn in Natasha Romanoffs Solofilm aus dem Jahre 2021 werden gleich drei wichtige Charaktere aus Thunderbolts eingeführt: Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour) und Taskmaster (Olga Kurylenko).

Yelena ist eine ausgebildete Auftragsmörderin und Spionin, also ebenfalls eine Black Widow. Im neuen Film hat sie immer noch mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen und betrauert (genau wie wir) weiterhin den Verlust ihrer älteren Schwester.

Welche Rollen Red Guardian und Taskmaster einnehmen, verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Ein bisschen Überraschung muss ja auch noch sein!

The Falcon and The Winter Soldier

1:59 The Falcon and The Winter Soldier: Rückkehr eines Kino-Schurken im Trailer zur TV-Serie auf Disney+

Nicht nur die tiefe Freundschaft zwischen Bucky Barnes und Sam Wilson findet in der Marvel-Serie ihren Anfang. John Walker wird hier zunächst als neuer Captain America vorgestellt, bevor er sich in Thunderbolts einen neuen Ruf als U.S. Agent aufgebaut hat.

Alles zu dem kometenhaften Aufstieg und dem rasanten Fall des John Walker erfahrt ihr in The Falcon and The Winter Soldier auf Disney Plus.

Ant-Man and the Wasp

1:10 Ant-Man and the Wasp - Finaler Trailer zum Marvel-Sequel mit Paul Rudd

Der zweite Teil der Ant-Man-Reihe stellt euch Ghost alias Ava Starr (Hannah John-Kamen) vor, die hier erstmals mit ihrer tragischen Geschichte und ihren bemerkenswerten Fähigkeiten von sich Reden macht.

Aufgrund der Tatsache, dass Ghost ihren Körper unsichtbar machen und fast nach Belieben durch feste Objekte und Lebewesen marschieren kann, bereitet sie Scott Lang alias Ant-Man und seiner Freundin Hope van Dyne alias The Wasp (Evangeline Lilly) einige Schwierigkeiten.

Kleine Bonusrunde: Ach ja, und falls ihr euch für The Falcon and The Winter Soldier ein Disney-Plus-Abo angelegt habt, könnt ihr euch noch als Sahnehäubchen die Serie Hawkeye anschauen. Dort gibt sich Yelena ebenfalls kurz die Ehre, wobei die dortigen Geschehnisse zweitrangig für Thunderbolts* sind.

Alles, was ihr zu Thunderbolts sonst noch wissen müsst

2:00 Im finalen Trailer zu Thunderbolts drückt Marvel mächtig auf die Tränendrüse

Worum geht's? Als Yelena Belova (Florence Pugh), Ghost (Hannah John-Kamen) und John Walker (Wyatt Russell) in eine Falle gelockt werden, stellen sie fest, dass ihre Auftraggeberin sie von der Bildfläche verschwinden lassen möchte.

Um zu entkommen, raufen sich die Anti-Helden zusammen und lernen nebenbei noch Bob kennen. Hinter dessen verwirrter Fassade steckt eine tragische und zugleich brandgefährliche Wahrheit.

Thunderbolts könnt ihr euch seit dem 1. Mai 2025 hierzulande auf der großen Leinwand anschauen.

Neben den eben genannten Darstellern sind ebenfalls Sebastian Stan als Bucky Barnes, David Harbour als Red Guardian und Julia Louis-Dreyfuß) als Valentina Allegra de Fontaine mit von der Partie.

Falls ihr noch überlegt, ob sich ein Kinobesuch (und das Aufholen der Marvel-Projekte) lohnt: Unser GameStar-Redakteur Sören durfte sich Thunderbolts bereits vorab anschauen. Warum ihm dabei gleich viermal der Gedanke »Wow« durch den Kopf schoss, erfahrt ihr in seiner spoilerfreien Filmkritik. Die verlinken wir euch natürlich im obigen Kasten.